Газовые заявления Зеленского и Данилова: удары по России или сотрясание воздуха

Заявления Данилова и Зеленского по поводу прокачки газа в ЕС и предложение скидки являются политическими, считают эксперты

Украина готова увеличить объемы транспортируемого в Европу газа по мощностям отечественной системы. Речь о 55 млрд кубов сверху договоренностей ежегодно. Об этом сообщил в пятницу, 22 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов.

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова предложить России скидку в 50% на транзит газа в Европу, при условии, что та согласится увеличить его объемы.

Эксперты проанализировали эти заявления для «Телеграфа».

Возможен новый виток политического обострения между Киевом и Москвой

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, сложно сказать, как данные заявления повлияют на дальнейшую ситуацию – как на украинском, так и на европейском газовых рынках.

«Вопросов пока больше, чем ответов. Но несколько аспектов можно выделить», – отмечает эксперт.

По его мнению, наконец-то СНБОУ занялся своими прямыми обязанностями: обратил внимание на газовый кризис, который создал серьезную угрозу не только для прохождения отопительного сезона, но и поставил под удар всю экономику страны.

«Была надежда, что ведомство Данилова внемлет призывам экспертов и профильных ассоциаций относительно необходимости корректировки цен для промышленности и урегулирования ситуации с поставками газа бюджетным и религиозным организациям. Ведь сегодня промышленность контрактуется на ноябрь уже по цене около 1200 долл. за тысячу кубометров, а договорная кампания бюджетных организаций с «Нафтогазом» практически провалена и напрямую противоречит действующему законодательству, – отмечает эксперт – Но Совбез решил ограничиться сугубо политическим призывом к транзиту дополнительных 55 млрд кубометров через украинскую газотранспортную систему (ГТС)».

Такой же политический характер носит и инициатива президента Зеленского о предоставлении 50% скидки на транзит, уверен Валентин Землянский.

«Причина – такие заявления можно и нужно делать после проведения переговоров как на высшем политическом, так и на коммерческом, техническом уровне. Когда есть понимание, что европейские компании и Газпром готовы рассмотреть такие предложения и есть принципиальное согласие на их хотя бы частичную реализацию. В текущей ситуации весьма сомнительно, что предложения украинской стороны найдут поддержку», – отмечает эксперт.

Скорее мы получим просто очередной виток политического обострения между Киевом и Москвой, а крупные европейские игроки продолжат реализацию уже существующих проектов, в частности, «Северного потока-2», — считает Валентин Землянский.

Посыл Европе и политический подтекст

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что газовые заявления Зеленского и Данилова следует рассматривать в нескольких аспектах.

«Во-первых, данный посыл направлен потребителям в Европейском Союзе с месседжем о том, что Украина со своей стороны готова экономическими путями бороться за снижение дефицита газа на рынке ЕС. И соответственно – за уменьшение цены на биржах, которая на сегодня составляет более 1100 дол за 1000 м3. Во-вторых, делается попытка нивелировать слова Путина о якобы ненадлежащем состоянии украинской ГТС.

Также могу предположить, что стоимость транзита Украиной с дисконтом 50% сверх объёма 40 млрд м3 газа вполне может оказаться ниже такого транзита «Северным потоком-2» (СП-2). Не зря Данилов сказал именно о дополнительных 55 млрд кубов – ведь именно такова мощность СП-2. Я убежден, что РФ не заинтересована в бОльших объёмах транзита нашей ГТС. Более того, как показала история с Венгрией, даже существующие контракты не являются гарантией наличия газа в системе. Тому и способствует нынешний договор по принципу «прокачивай или плати» до 2024 года», – отмечает Игорь Чаленко.

В то же время, акцентирует он, вопрос сертификации СП-2 может немного затянуться, чему, вероятно, содействует инициатива Украины брать участие в данном процессе.

«Озвученными предложениями по транзиту наша страна может компенсировать непоставку планируемых объемов через СП-2 в рамках нынешнего отопительного сезона. Есть здесь и политический аспект, – уверен эксперт. – Если РФ не откажется от СП-2 (а она не откажется), то транзит соответствующим потоком по стоимости, превышающей украинское предложение, даст дополнительную аргументацию украинской власти говорить о том, что проект СП-2 – это чистая политика. Вместе с тем, хочу отметить, что пока Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) не выставляла на аукцион объявленные мощности по предложенным условиям. Потому дальше политических заявлений дело ещё не пошло».

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