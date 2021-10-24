Газові заяви Зеленського і Данілова: удари по Росії або стрясання повітря

Заяви Данілова і Зеленського з приводу прокачки газу в ЄС і пропозиція знижки є політичними, вважають експерти

Україна готова збільшити обсяги транспортованого в Європу газу потужностями вітчизняної системи. Мова про 55 млрд кубів зверху домовленостей щорічно. Про це повідомив в п’ятницю, 22 жовтня, секретар РНБО Олексій Данілов.

У той же вечір президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова запропонувати Росії знижку в 50% на транзит газу в Європу, за умови, що та чи погодиться збільшити його обсяги.

Експерти проаналізували ці заяви для «Телеграфа».

Можливий новий виток політичного загострення між Києвом і Москвою

На думку директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валентина Землянського, складно сказати, як дані заяви вплинуть на подальшу ситуацію — як на українському, так і на європейському газових ринках.

«Запитань поки що більше, ніж відповідей. Але кілька аспектів можна виділити», — зазначає експерт.

На його думку, нарешті РНБОУ зайнялася своїми прямими обов’язками: звернула увагу на газову кризу, яка створила серйозну загрозу не тільки для проходження опалювального сезону, але і поставила під удар всю економіку країни.

«Була надія, що відомство Данілова послухає закликів експертів і профільних асоціацій щодо необхідності коригування цін для промисловості і врегулювання ситуації з поставками газу бюджетним і релігійним організаціям. Адже сьогодні промисловість контрактує на листопад вже за ціною близько 1200 дол. за тисячу кубометрів, а договірна кампанія бюджетних організацій з «Нафтогазом» практично провалена і прямо суперечить чинному законодавству, — зазначає експерт — Але Радбез вирішив обмежитися суто політичним закликом до транзиту додаткових 55 млрд кубометрів через українську газотранспортну систему (ГТС)».

Такий же політичний характер носить і ініціатива президента Зеленського про надання 50% знижки на транзит, впевнений Валентин Землянський.

«Причина — такі заяви можна і потрібно робити після проведення переговорів як на вищому політичному, так і на комерційному, технічному рівні. Коли є розуміння, що європейські компанії і Газпром готові розглянути такі пропозиції і є принципова згода на їх хоча б часткову реалізацію. У поточній ситуації дуже сумнівно, що пропозиції української сторони знайдуть підтримку», — відзначає експерт.

Швидше ми отримаємо просто черговий виток політичного загострення між Києвом і Москвою, а великі європейські гравці продовжать реалізацію вже існуючих проектів, зокрема, «Північного потоку-2», — вважає Валентин Землянський.

Посил Європі і політичний підтекст

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що газові заяви Зеленського і Данілова слід розглядати в декількох аспектах.

«По-перше, даний посил спрямований споживачам в Європейському Союзі з меседжем про те, що Україна зі свого боку готова економічними шляхами боротися за зниження дефіциту газу на ринку ЄС. І відповідно — за зменшення ціни на біржах, яка на сьогодні становить понад 1100 дол за 1000 м3. По-друге, робиться спроба нівелювати слова Путіна про нібито неналежний стан української ГТС.

Також можу припустити, що вартість транзиту Україною з дисконтом 50% понад обсягу 40 млрд м3 газу цілком може виявитися нижче такого транзиту «Північним потоком-2» (СП-2). Не дарма Данілов сказав саме про додаткові 55 млрд кубів — адже саме така потужність СП-2. Я переконаний, що РФ не зацікавлена в більших обсягах транзиту нашою ГТС. Більш того, як показала історія з Угорщиною, навіть існуючі контракти не є гарантією наявності газу в системі. Тому і сприяє нинішній договір за принципом «прокачувати або плати» до 2024 року», — зазначає Ігор Чаленко.

У той же час, акцентує він, питання сертифікації СП-2 може трохи затягнутися, чому, ймовірно, сприяє ініціатива України брати участь в даному процесі.

«Озвученою пропозицією щодо транзиту наша країна може компенсувати непостачання планованих обсягів через СП-2 в рамках нинішнього опалювального сезону. Є тут і політичний аспект, — упевнений експерт. — Якщо РФ не відмовиться від СП-2 (а вона не відмовиться), то транзит відповідним потоком за вартістю, що перевищує українську пропозицію, дасть додаткову аргументацію українській владі говорити про те, що проект СП-2 — це чиста політика. Разом з тим, хочу зазначити, що поки Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) не виставляв на аукціон оголошені потужності по запропонованих умовах. Тому далі політичних заяв справа ще не пішла».

Нагадаємо, що Європу накрила газова криза — вартість палива б’є рекорди.

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