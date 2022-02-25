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"Путинская кровавая война" и "Добро пожаловать в ад": что пишет мировая пресса о войне в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Мировая пресса о войне в Украине Новость обновлена 25 февраля 2022, 08:08
Мировая пресса о войне в Украине

Что пишет западная пресса о нападении Путина на Украину.

Второй день Украина защищается от полномасштабного наступления России. После того, как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, начались обстрелы городов Украины.

Мир реагирует на войну в Украине, первые полосы мировой прессы посвящены военным действиям. Пресса публикует кадры войны в Украине, фото пострадавших мирных жителей. Запад обвиняет Путина и говорит, что кровь людей на его совести.

Вот лишь некоторые заголовки: "Добро пожаловать в ад" (Mirror), "Россия атаковала Украину" (El Pais), "Путин объявил войну, чтобы разоружить соседа" (Guardian), "Кровавый Путин" (Daily Mail), "Путинская кровавая война" (Evening Standard), "Путин захватит столицу за несколько дней" (Daily Mail).

Отметим, 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву. В то же время начался обстрел аэропорта в Ровно.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего и объявил всеобщую мобилизацию

По состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.

Мировое сообщество продолжает жестко реагировать на действия Кремля, страны вводят санкции.

Великобритания уже ввела санкции против российских "Аэрофлотов" и ВТБ. Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном за отключение России от SWIFT.

Теги:
#Россия #Санкции #Владмир Путин
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