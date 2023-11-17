Переговоры Байдена и Си: приведут ли они к деоккупации Украины

США – цитадель мировой демократии, а вот цзиньпиновский Китай медленно катится к автократическому режиму

Встреча президента США Джозефа Байдена и Си Цзиньпина, бессменного главы Китайской народной республики – это сам по себе очень важный факт, который может стать импульсом для дальнейших деэскалационных соглашений. Особенно в контексте полной деоккупации Украины.

Об этом сказал в комментарии "Телеграфу" ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. Он напомнил, что США и Китай сейчас – это два совершенно разных по принципам государственных строя.

США – цитадель демократии, а вот Китай, где началось третье пятилетие власти Си Цзиньпина, дрейфует в сторону автократического государства. Компартия Китая смогла объединить страну достаточно жесткими способами, а также поставить себе на службу печально известную китайскую мафию ("триады"), но это и все.

"Как бы то ни было, встреча китайского и американского лидеров – это хорошо. Создается впечатление, что Си в собственных интересах будет пытаться маневрировать между США и россией. Используя и тех, и других в пользу КНР", – считает Богдан.

Эксперт отметил, что Китай, несмотря на все свое технологическое могущество, очень сильно нуждается именно в богатых западных рынках сбыта. КНР также нужны инвестиции, технологии, доступ государства к международным кредитным линиям и отсутствие дискриминации китайцев за рубежом.

США заинтересованы в том, чтобы их "азиатский двор" – Тайвань, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, граница с Индией – не вспыхнули пламенем войны. Кроме того, чтобы Китай не поддерживал путина и его агрессивную террористическую войну в Украине.

То есть, заключает Василий Богдан, несмотря на то, что Китай и США имеют свои интересы, важно, чтобы обе стороны сошлись в понимании сделать невозможным глобальный конфликт. Потому что Третья Мировая война может уничтожить нашу цивилизацию.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Телеграфа" "Встреча Байдена и Си Цзиньпина: в чем выгода Украины и проблема россии".

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По ее итогам, Вашингтон и Пекин договорились возобновить контакты между военными ведомствами, а также сотрудничать в сфере борьбы с наркоторговлей.