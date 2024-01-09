Кулеба уверен, что Украина заберет все российские деньги на Западе: он объяснил, почему

Передача активов страны-террориста Украине займет некоторое время, поскольку это сложный процесс

Украинское правительство уверено в том, что Украина получит замороженные российские активы, которые будут потрачены на восстановление страны после российского вторжения. Есть надежда, что первые деньги поступят еще до конца войны с российскими террористами.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais. Кулеба отметил, что российские террористы должны заплатить цену за ущерб, нанесенный Украине.

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: самые замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру за счет разрушившей их страны", – сказал он.

Кулеба признал, что получение средств займет некоторое время. Сначала необходимо построить комплексную систему для решения всех юридических вопросов и задействования финансовых механизмов.

"Это сложный правовой, регуляторный и денежный инструмент. Но даже если у кого есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", – резюмировал министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине. Также и США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками.

Российский террористический режим тем временем впадает в неконтролируемую истерику при мысли, что замороженные в рамках санкций активы российского Центробанка действительно могут быть конфискованы. Кремль прибег к угрозам, заявляя, что РФ готова полностью разорвать дипломатические отношения с США, если западные страны примут решение о конфискации.