Красивые короткие поздравления с Медовым Спасом 2022 своими словами: картинки и открытки

Освященный в этот день мед, мак и букет-оберег, может исполнить любое желание.

В воскресенье, 14 августа, христиане отмечают важный церковный праздник Медовый Спас или, как его называют в народе — Маковея. В церковном календаре этот праздник носит название Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

В этот день принято ходит в церковь и освящать букеты из цветов, мед и мак, а также готовить сладкие блюда из этих продуктов. К примеру это могут быть булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.

Помимо этого, с 14 августа начинается строжайший Успенский пост, который длится до 27 августа. О главных запретах на этот период мы писали ранее.

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"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и картинок с Медовым Спасом, а также поздравлений с Маковеем в прозе, которые непременно подарят праздничное настроение.

Поздравления с Медовым спасом 2022: открытки и картинки

Короткие поздравления с Маковеем в прозе

Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будете под покровом Господа и Богородицы!

Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесёт в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!

Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же сладкой, ароматной и пьянящей, как душистый, золотистый мед. Желаю, чтобы счастье, деньги и удача липли к тебе так же, как липнут пчелки на нектар. Пускай благополучие окружает тебя со всех сторон, а успех будет на всех горизонтах. С Медовым Спасом!

С самым сладким праздником лета! В день Медового Спаса наслаждайся лакомствами и не забывай готовиться к зиме. Пусть урожай окажется щедрым, а вокруг будут только любовь и счастье!

С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

С Медовым Спасом. Желаю каждый день проводить весело, плодотворно и радостно, как пчёлка, а в замен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поёт, а душа с каждым днём расцветает и благоухает.

Пускай ваша жизнь будет сладка, как цветочный мед. И пускай будет полна достатка и благополучия, как пчелиные соты. Помолитесь, покреститесь, умойтесь святой водицей и встречайте светлый праздник медового спаса. Пускай сегодня в воздухе кружится дурманящий аромат меда и маковых пирогов, а в сердцах ваших пускай будет святость, всепрощение и любовь.

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