Красиві короткі привітання з Медовим Спасом 2022 року своїми словами: картинки та листівки.
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Освячений у цей день мед, мак та букет-оберіг може виконати будь-яке бажання.
У неділю, 14 серпня, християни відзначають важливе церковне свято Медового Спаса або, як його називають у народі — Маковея. У церковному календарі це свято зветься Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього.
Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати букети з квітів, мед та мак, а також готувати солодкі страви з цих продуктів. Наприклад це можуть бути булочки з маком або пісний медовик з родзинками та горіхами.
Крім цього, з 14 серпня починається найсуворіший Успенський пост, який триває до 27 серпня. Про головні заборони на цей період ми писали раніше.
"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок із Медовим Спасом, а також привітань із Маковеєм у прозі, які неодмінно подарують святковий настрій.
Привітання з Медовим спасом 2022: листівки та картинки
Короткі привітання з Маковеєм у прозі
У це світле свято хочеться побажати миру і спокою , добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров’я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
Солодкого меду на столі і життя медового бажаю на свято Медового Спаса! Хай серпень принесе хороший врожай у всіх нюансах життя! Всіх благ тобі! Виконання самих світлих мрій і тепла душі!
Вітаю зі святом Маковея і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався смачними пирогами з маком, солодким медом, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.
Ось і прийшов день Медового Спаса! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодке, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває любов, не знає душа нічого поганого. І нехай Медовий Спас зробить щасливою вашу родину!
З Медовим Спасом. Бажаю щодня проводити весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та любові. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.
Нехай ваше життя буде солодким, як квітковий мед. І нехай буде сповнена достатку та добробуту, як бджолині стільники. Помоліться, похрестіться, вмийтеся святою водицею та зустрічайте світле свято медового спасу. Нехай сьогодні в повітрі кружляє дурманливий аромат меду та макових пирогів, а в серцях ваших нехай буде святість, всепрощення та любов.
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