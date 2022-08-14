Красиві короткі привітання з Медовим Спасом 2022 року своїми словами: картинки та листівки.

Освячений у цей день мед, мак та букет-оберіг може виконати будь-яке бажання.

У неділю, 14 серпня, християни відзначають важливе церковне свято Медового Спаса або, як його називають у народі — Маковея. У церковному календарі це свято зветься Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього.

Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати букети з квітів, мед та мак, а також готувати солодкі страви з цих продуктів. Наприклад це можуть бути булочки з маком або пісний медовик з родзинками та горіхами.

Крім цього, з 14 серпня починається найсуворіший Успенський пост, який триває до 27 серпня. Про головні заборони на цей період ми писали раніше.

Читайте також: Категорія Привітання Медовий Спас 14 серпня: теплі привітання у прозі, барвисті листівки до свята У народі у цей день заведено пригощати гостей стравами з маку і меду

"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок із Медовим Спасом, а також привітань із Маковеєм у прозі, які неодмінно подарують святковий настрій.

Привітання з Медовим спасом 2022: листівки та картинки

Короткі привітання з Маковеєм у прозі

У це світле свято хочеться побажати миру і спокою , добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров’я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Солодкого меду на столі і життя медового бажаю на свято Медового Спаса! Хай серпень принесе хороший врожай у всіх нюансах життя! Всіх благ тобі! Виконання самих світлих мрій і тепла душі!

Вітаю зі святом Маковея і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався смачними пирогами з маком, солодким медом, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.

Ось і прийшов день Медового Спаса! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодке, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває любов, не знає душа нічого поганого. І нехай Медовий Спас зробить щасливою вашу родину!

З Медовим Спасом. Бажаю щодня проводити весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та любові. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.

Нехай ваше життя буде солодким, як квітковий мед. І нехай буде сповнена достатку та добробуту, як бджолині стільники. Помоліться, похрестіться, вмийтеся святою водицею та зустрічайте світле свято медового спасу. Нехай сьогодні в повітрі кружляє дурманливий аромат меду та макових пирогів, а в серцях ваших нехай буде святість, всепрощення та любов.

Більше привітань з Маковеєм чи Медовим Спасом шукайте у наших інших матеріалах: картинки та листівки українською мовою, а також у віршах та прозі.