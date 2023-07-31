"Там такая крыша": скандальному ректору НАУ грозит увольнение, кто может спасти Максима Луцкого

Двух выговоров хватит для расторжения контракта с ректором вуза, но с учетом его связей увольнение уже не кажется обязательным

В субботу, 29 июля, Министерство образования и науки Украины сообщило о вынесении выговора ректору киевского Национального авиационного университета (НАУ), скандально известному Максиму Луцкому. Основанием для этого якобы послужило нарушение законодательства об образовании и требованиях контракта. Ведомство отметило, что в ежегодном отчете ректора НАУ не было информации об уровне достижения целевых показателей деятельности заведения, определенных контрактом.

"Согласно трудовому законодательству, повторное нарушение может привести к освобождению от должности. Поэтому обращаем внимание руководителей ЗВО на необходимость соблюдения требований законодательства и тщательную подготовку документов, а также реальное развитие учебных заведений", — недвусмысленно намекнули в Министерстве образования и науки Украины.

Впрочем, имя Максима Луцкого упоминают в таком количестве сомнительных бизнес-сделок, что ему просто не до развития показателей вверенного ему вуза. И хотя вероятность его увольнения с поста ректора НАУ выросла, она продолжает оставаться сомнительно с учетом его связей.

Деньги, стройки и скандалы – чем "прославился" ректор НАУ

Жизнь Максима Луцкого крайне насыщенна поворотами судьбы и скандалами – так, будучи из семьи ученых, он занялся бизнесом, но с начала 2000-х годов работает в НАУ, параллельно занимаясь политикой, сперва как член Верховной Рады от БЮТ, но потом быстро перешел в Партию регионов. Вновь стал народным депутатом, руководил Соломенской районной госадминистрацией Киева. По данным СМИ, является другом и кумом экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, а также причастен к выводу средств и банкротству "Терра-банка".

Но настоящий талант Максим Луцкий проявил на рынке недвижимости, пытаясь застроить территорию собственного вуза.

Его первый опыт датируется 2007 годом – тогда вуз давал разрешение на передачу своей земли для строительства дома в обмен на часть квартир и новую производственную базу. Ни того, ни другого НАУ не

В 2015-м на его территории стали возводить 24-этажный ЖК "Отрадный", но в 2019-м вспыхнул скандал — строительство замерло из-за нехватки у застройщика около 100 млн грн.

В сентябре 2021 года, за день до ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции, ее представители разрешили строительство жилого комплекса на территории НАУ. Речь шла о 14 домах на 1659 квартир.

Полномасштабная война с россией ничуть не снизила аппетиты ректора НАУ, скорее, напротив. В мае 2023 года вышли результаты журналистского расследования, выявившие у ректора массу недвижимости. Так, только в одном ЖК он получил 18 квартир общей площадью 951 кв. м., пять помещений почти на 400 кв. м. и три паркинга.

Но если бы только это было "грехом" ректора Максима Луцкого. Еще выяснилось, что ученый якобы купил часть дома соседки в поселке Козин и начал незаконно его сносить, очевидно, чтобы расширить свой участок.

Также он угрожал главе объединения совладельцев многоквартирного дома "Инициатива" Богдану Семенову "снести ОСМД", за то, что последний не позволял должностным лицам НАУ, получившим служебное жилье в доме, построенном на территории вуза, приватизировать жилье. По закону, это позволено только через 5 лет после выдачи в качестве служебного.

Расследование

Как утверждает депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, НАУ занимается перепродажей служебных квартир.

"Вопреки положению о служебном жилье, квартиры выдают кентам. Кенты их сразу приватизируют. Хотя по положению приватизировать могут после 5 лет проживания в квартире. Дальше квартира перепродается несколько раз. В идеале вообще семьям с детьми. Тогда ни один суд уже не вернет недвижимость в собственность государства. Кэш по продаже частично на лапу (оценочное суждение)", — пишет на своей странице в Facebook депутат.

По ее словам есть масса сообщений, но правоохранители их игнорируют, а ей шепотом говорят "ты не понимаешь, там такая крыша".

Крыша для ректора – в Кабмине?

Хотя депутату так и не назвали фамилии тех, кто может покрывать ректора НАУ, "Телеграф" выяснил, что к строительству тех самых 14 жилых домов на территории вуза могут быть причастны лица из первого эшелона украинской политики.

Генподрядчиком их строительства являлось ООО "Атмосфера инжиниринг системз". Компания, как заметили СМИ, часто выступает генеральным подрядчиком проектов компании Saga Development. Последняя является собственностью Андрея Вавриша, которого называют близким другом первого главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Впрочем, в данный момент его тяжело назвать "сильной крышей", скорее уж наоборот.

Другим лицом причастным к ООО "Атмосфера инжиниринг системз" может быть нынешний вице-премьер по вопросам восстановления Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Александр Кубраков

Связь прослеживалась через ООО "Роксвил", владевшее 25% ООО "Атмосфера инжиниринг системз", и которое ранее принадлежало Евгению Петрощуку – бывшему советнику Александра Кубракова.

Учитывая будущую важную роль ведомства Александра Кубракова при восстановлении Украины после победы, его значение, влияние и возможности в политикуме будут только расти.

С учетом таких возможных связей реальное наказание и увольнение ректора НАУ уже не кажется таким обязательным, как намекнули в Минобразования, подчеркнув, что двух выговоров достаточно для разрыва контракта с ректором. Заметим, что даже основанием для выговора стали не сомнительные операции ректора с недвижимостью, а невыполнение его обязанностей как главы вуза.

Но даже гипотетическое увольнение Максима Луцкого вряд ли уничтожит его влияние в НАУ, в котором он трудится на разных должностях уже более 15 лет. Как утверждают собеседники "Телеграфа" из самого авиационного университета, даже не будучи ректором (Луцкий стал им в январе 2021-го), он все равно обладал влиянием на руководство вуза. К примеру, экс-ректору НАУ Дмитрия Исаенко грозят 12 лет за незаконное начисление себе премий в 1,3 млн грн.

Впрочем, строительные скандалы в столице вспыхивают не только вокруг ректоров, но и родни бывшего премьера времен президента Леонида Кучмы.