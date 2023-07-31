"Там такий дах": скандальному ректору НАУ загрожує звільнення, хто може врятувати Максима Луцького

Двох доган вистачить для розірвання контракту з ректором вишу, але з урахуванням його зв’язків звільнення вже не здається обов’язковим

У суботу, 29 липня, Міністерство освіти і науки України повідомило про винесення догани ректору київського Національного авіаційного університету (НАУ), скандально відомому Максиму Луцькому. Підставою для цього нібито стало порушення законодавства про освіту та вимоги контракту. Відомство зазначило, що у щорічному звіті ректора НАУ не було інформації щодо рівня досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом.

"Згідно з трудовим законодавством, повторне порушення може призвести до звільнення з посади. Тому звертаємо увагу керівників ЗВО на необхідність дотримання вимог законодавства та ретельну підготовку документів, а також реальний розвиток навчальних закладів", — недвозначно натякнули йому у Міністерстві освіти і науки України.

Втім, ім’я Максима Луцького згадують у такій кількості сумнівних бізнес-угод, що просто не до розвитку показників довіреного йому вузу. І хоча ймовірність його звільнення з посади ректора НАУ зросла, вона продовжує залишатися сумнівною з урахуванням його зв’язків.

Гроші, будівництва та скандали – чим "прославився" ректор НАУ

Життя Максима Луцького вкрай насичене поворотами долі та скандалами – так, будучи з сім’ї вчених, він зайнявся бізнесом, але з початку 2000-х років працює в НАУ, паралельно займаючись політикою, спочатку як член Верховної Ради від БЮТ, але потім швидко перейшов до Партії регіонів. Знову став народним депутатом, керував Солом’янською районною держадміністрацією Києва. За даними ЗМІ, є другом та кумом екс-міністра освіти та науки України Дмитра Табачника, а також причетний до виведення коштів та банкрутства "Терра-банку".

Але справжній хист Максим Луцький виявив на ринку нерухомості, намагаючись забудувати територію власного вишу.

Його перший досвід датується 2007 роком – тоді виш давав дозвіл на передачу своєї землі для будівництва будинку в обмін на частину квартир та нову виробничу базу. Ні того, ні іншого НАУ не

2015-го на його території почали зводити 24-поверховий ЖК "Відрадний", але 2019-го спалахнув скандал — будівництво завмерло через брак забудовника близько 100 млн грн.

У вересні 2021 року за день до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції її представники дозволили будівництво житлового комплексу на території НАУ. Йшлося про 14 будинків на 1659 квартир.

Повномасштабна війна з росією анітрохи не знизила апетити ректора НАУ, швидше, навпаки. У травні 2023 року вийшли результати журналістського розслідування, які виявили у ректора масу нерухомості. Так, лише в одному ЖК він отримав 18 квартир загальною площею 951 кв. м., п’ять приміщень на майже 400 кв. м. та три паркінги.

Але якби це було "гріхом" ректора Максима Луцького. Ще з’ясувалося, що вчений нібито купив частину будинку сусідки у селищі Козин і почав його незаконно зносити, очевидно, щоб розширити свою ділянку.

Також він погрожував голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ініціатива" Богдану Семенову "знести ОСББ" за те, що останній не дозволяв посадовим особам НАУ, які отримали службове житло в будинку, зведеному на території вишу, приватизувати житло. За законом, це дозволено лише через 5 років після видачі як службовий.

Розслідування

Як стверджує депутат Київської міської ради Ксенія Семенова, НАУ займається перепродажем службових квартир.

"Всупереч положенню про службове житло, квартири видають кентам. Кенти їх одразу приватизують. Хоча за становищем приватизувати можуть після 5 років проживання в квартирі. Далі квартира перепродається кілька разів. В ідеалі взагалі сім’ям з дітьми. Тоді жоден суд уже не поверне нерухомість у власність держави. Кеш із продажу частково на лапу (оцінне судження)", — пише на своїй сторінці у Facebook депутат.

За її словами, є багато повідомлень, але правоохоронці їх ігнорують, а їй пошепки кажуть "ти не розумієш, там такий дах".

Дах для ректора – у Кабміні?

Хоча депутату так і не назвали прізвища тих, хто може покривати ректора НАУ, "Телеграф" з’ясував, що до будівництва тих 14 житлових будинків на території вишу можуть бути причетні особи з першого ешелону української політики.

Генпідрядником їх будівництва було ТОВ "Атмосфера інжиніринг систем". Компанія, як зауважили ЗМІ, часто є генеральним підрядником проектів компанії Saga Developmen t. Остання є власністю Андрія Вавриша, якого називають близьким другом першого глави Офісу президента України Андрія Богдана. Втім, зараз його важко назвати "сильним дахом", швидше навпаки.

Іншою особою, причетною до ТОВ "Атмосфера інжиніринг системз", може бути нинішній віце-прем’єр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Олександр Кубраков

Зв’язок простежувався через ТОВ "Роксвіл", що володіло 25% ТОВ "Атмосфера інжиніринг системз", і яке раніше належало Євгену Петрощуку — колишньому раднику Олександра Кубракова.

Враховуючи майбутню важливу роль відомства Олександра Кубракова при відновленні України після перемоги, його значення, вплив та можливості у політикумі зростатимуть.

З урахуванням таких можливих зв’язків реальне покарання та звільнення ректора НАУ вже не здається таким обов’язковим, як натякнули в Міносвіти, наголосивши, що двох доган достатньо для розриву контракту з ректором. Зауважимо, що навіть основою догани стали не сумнівні операції ректора з нерухомістю, а невиконання його обов’язків як голови вузу.

Але навіть гіпотетичне звільнення Максима Луцького навряд чи знищить його вплив у НАУ, в якому він працює на різних посадах вже понад 15 років. Як стверджують співрозмовники "Телеграфа" з самого авіаційного університету, навіть не будучи ректором (Луцький став ним у січні 2021-го), він все одно мав вплив на керівництво вишу. Наприклад, екс-ректору НАУ Дмитру Ісаєнку загрожують 12 років за незаконне нарахування собі премій у 1,3 млн грн.

Втім, будівельні скандали у столиці спалахують не лише довкола ректорів, а й рідні колишнього прем’єра часів президента Леоніда Кучми.