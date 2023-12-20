Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир подал в отставку – получат ли инвесторы "Укрбуда" свои квартиры

От данного решения могут пострадать тысячи киевлян

После 11 лет управления крупнейшим строительным холдингом столицы, на 80% принадлежащим городской громаде, с поста президента "Киевгорстроя" по собственному желанию ушел его руководитель Игорь Кушнир. Причины увольнения неизвестны.

Об этом сообщает Telegram-канал Реальный Киев, прилагая фото самого заявления на увольнение. Надо сказать, что последнее время предприятие сотрясали скандалы, хотя и не всегда они были "заслугой" руководства "Киевгорстроя".

"Укрбуд" всему виной?

Так, в 2019-м году у другого строительного холдинга – "Укрбуд", начались серьезные проблемы, работы на его строительных площадках остановились, а это ни много ни мало 26 жилых домов для 13 тысяч семей. После митингов и вмешательства президента Владимира Зеленского было принято решение о достройке большей части этих объектов "Киевгорстроем".

Первое время все шло вполне нормально, летом 2020 года компания даже ввела в эксплуатацию первые жилые комплексы, недостроенные "Укрбудом" — ЖК "Солнечная Ривьера" и "Новомостицкий". Но в 2022-м ситуация радикально изменилась.

Осенью 2022 года в "Киевгорстрое" приостановили достройку домов "Укрбуда", обвинив в этом финкомпанию "Житло-Капитал", которая финансировала достройку домов за счет договоров с инвесторами, прекратила перечисление средств на выполнение данных работ. Тем не менее из 19 объектов "Укрбуда" которые достраивал "Киевгорстрой", компании удалось ввести в строй 10.

Тем не менее уже в апреле 2023 года напряженность вокруг недостроев "Укрбуда" снова выросла – выяснилось, что средств на достройку оставшихся недостроев у "Киевгорстроя" попросту нет, а необходимо было 1,7 млрд грн. При этом 300 миллионов гривен, как утверждала компания, должны инвесторы, купившие жилье в рассрочку. Продолжались проблемы и с финансовой компанией "Житло-Капитал".

Вместе с тем обнажились и финансовые проблемы самого "Киевгорстроя", дефицит финансовых средств которого мог составлять до 2 миллиардов гривен, что грозило компании банкротством. Предприятие даже запросило финансовую помощь в Киевгорсовете в размере 1 млрд грн, но не получило ее. Вместо этого Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку предприятия, а затем начался аудит, которого правда сам Игорь Кушнир не боялся, во всяком случае говорил, что стоимость активов "Киевгорстроя" превышает 5 млрд грн.

Увольнение из-за выводов аудита компании?

Очередной виток проблем начался в августе, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение приостановить лицензию финансовой компании (ФК) "Жилье-Капитал". По времени это совпало с продолжающимся аудитом "Киевгорстроя" и добавило нервозности инвесторам "Укрбуда", продолжающим ждать достройки своего жилья.

Не исключено, что именно результаты аудита стали причиной ухода Игоря Кушнира с поста президента "Киевгорстроя". Хотя по данным СМИ, компании и требуется 21 млрд грн на достройку недвижимости, которых у "Киевгорстроя" нет, аудиторы пришли к выводу что это стало результатом неблагоприятной ситуации на рынке.

Вместе с тем, по данным "Украинской правды" Игорь Кушнир в бытность президента "Киевгорстроя" якобы имел отношение к 3 частным строительным компаниям столицы — bUd development, BudCapital и IB Alliance. Если это так, то экс-глава столичного застройщика просто займется собственным бизнесом, правда вопрос, получат ли инвесторы "Укрбуда" свое жилье пока "повиснет в воздухе".

Тем временем девелоперы рассказали "Телеграфу" будет ли бум строительства жилья в Украине в наступающем 20224-м году и вырастет ли на нее цена.