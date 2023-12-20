Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір подав у відставку — чи отримають інвестори "Укрбуду" свої квартири

Від цього рішення можуть постраждати тисячі киян

Після 11 років управління найбільшим будівельним холдингом столиці, який на 80% належить міській громаді, з посади президента "Київміськбуду" за власним бажанням пішов його керівник Ігор Кушнір. Причини звільнення невідомі.

Про це повідомляє Telegram-канал Реальний Київ, додаючи фото самої заяви на звільнення. Треба сказати, що останнім часом підприємство трясли скандали, хоча й не завжди вони були "заслугою" керівництва "Київміськбуду".

"Укрбуд" усьому виною?

Так, у 2019-му році в іншого будівельного холдингу – "Укрбуд", почалися серйозні проблеми, роботи на його будівельних майданчиках зупинилися, а це не мало не мало 26 житлових будинків для 13 тисяч сімей. Після мітингів та втручання президента Володимира Зеленського було ухвалено рішення про добудову більшої частини цих об’єктів "Київміськбудом".

Спочатку все йшло цілком нормально, влітку 2020 року компанія навіть ввела в експлуатацію перші житлові комплекси, недобудовані "Укрбудом" — ЖК "Сонячна Рів’єра" та "Новомостицький". Але 2022-го ситуація радикально змінилася.

Восени 2022 року в "Київміськбуді" призупинили добудову будинків "Укрбуду", звинувативши в цьому фінкомпанію "Житло-Капітал", яка фінансувала добудову будинків за рахунок договорів з інвесторами, припинила перерахування коштів на виконання цих робіт. Проте з 19 об’єктів "Укрбуду", які добудовував "Київміськбуд", компанії вдалося ввести в дію 10.

Проте вже в квітні 2023 року напруженість навколо недобудов "Укрбуду" знову зросла — з’ясувалося, що коштів на добудову недобудов, що залишилися, у "Київміськбуду" просто немає, а необхідно було 1,7 млрд грн. При цьому 300 мільйонів гривень, як стверджувала компанія, винні інвестори, які купили житло на виплат. Продовжувалися проблеми і з фінансовою компанією "Житло-Капітал".

Водночас оголилися і фінансові проблеми самого "Київміськбуду", дефіцит фінансових коштів якого міг становити до 2 мільярдів гривень, що загрожує компанії банкрутством. Підприємство навіть запросило фінансову допомогу у Київміськраді у розмірі 1 млрд грн, але не отримало її. Натомість Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку підприємства, а потім розпочався аудит, якого правда сам Ігор Кушнір не боявся, принаймні говорив, що вартість активів "Київміськбуду" перевищує 5 млрд грн.

Звільнення через висновки аудиту компанії?

Черговий виток проблем розпочався у серпні, коли Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення призупинити ліцензію фінансової компанії (ФК) "Житло-Капітал". За часом це співпало з аудитом "Київміськбуду", що триває, і додало нервозності інвесторам "Укрбуду", які продовжують чекати добудови свого житла.

Не виключено, що саме результати аудиту спричинили звільнення Ігоря Кушніра з посади президента "Київміськбуду". Хоча за даними ЗМІ, компанії і потрібно 21 млрд грн на добудову нерухомості, яких у "Київміськбуду" немає, аудитори дійшли висновку, що це стало результатом несприятливої ситуації на ринку.

Разом з тим, за даними "Української правди" Ігор Кушнір під час перебування президента "Київміськбуду" нібито мав відношення до 3 приватних будівельних компаній столиці — bUd development, BudCapital та IB Alliance. Якщо це так, то екс-глава столичного забудовника просто займеться власним бізнесом, щоправда, питання, чи отримають інвестори "Укрбуду" своє житло, поки "повисне в повітрі".

Тим часом девелопери розповіли "Телеграфу" чи буде бум будівництва житла в Україні в 20224-му році, що настає, і чи зросте на неї ціна.