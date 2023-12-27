Минимум миллиард гривен – и это только официально: сколько "стоит" нардеп Вадим Столар

Только в виде различных денежных средств нардепу принадлежит 1 миллиард гривен

Верховная Рада являет собой срез современного общества, в котором находится место как довольно бедным депутатам, так и очень богатым. К числу последних несомненно относится избранный по списку ныне несуществующей ОПЗЖ, член депутатской группы "Восстановление Украины" Вадим Столар.

"Телеграф" изучил электронную декларацию нардепа за 2021-й год, поданную им этой осенью, и выяснил, что только денежные активы депутата превышают миллиард гривен. И это касается только того имущества, о котором он сообщил.

Недвижимость и антиквариат

Как и многие другие народные депутаты, Вадим Столар подал данные, что вся недвижимость принадлежит его супруге – Инне Майструк, а это только земли более 1 га в 11 земельных участках. Впрочем, главным являются два жилых дома, которые при общей площади 2165 квадратных метров оцениваются им в 12,8 млн грн.

Еще 4,2 млн грн стоит садовый домик и 5,3 млн грн – два машиноместа. Поражает квартира площадью в 212 квадратов, которую политик оценил при покупке в 40 млн грн, а 11 земельных участков Инны Майструк оцениваются примерно в 48 млн грн.

Также политик владеет обширной коллекцией антиквариата – вазы, мраморные статуи, статуэтки, десятки картин, в том числе голландских художников XVII века. А также более современные вещи вроде золотых часов Rolex и других брендовых марок, драгоценностей, меховой одежды, кожаных изделий из крокодила и многого другого.

Автопарк нардепа состоит из 12 авто, причем 11 из них Mercedes-Benz различных моделей и Toyota Land Cruiser, а еще один – Bentley Continental, стоимость которого политик определил примерно в 36 млн грн. Из этих авто обращает на себя внимание цена собственно Bentley – более 8 млн грн, и Mercedes-Benz Maybach стоимостью в 14,9 млн грн.

Любопытно, что формально большинство этих авто не принадлежит самому Вадиму Столару или Инне Майструк, а арендуются ими у различных фирм. Но все эти фирмы принадлежат или контролируются самим нардепом. В его личной собственности пребывает лишь Merсedes-Benz Smart 0.6 2002 года выпуска стоимостью 70 тысяч гривен.

Что касается бизнеса, то на самого нардепа и его супругу записаны ценные бумаги 14 компаний примерно на 89 млн грн, а корпоративные права распространяются на 27 фирм. Кстати, именно владение ими принесло Вадиму Столару основной доход.

Миллиард гривен только наличными

Так, в 2021 году Вадим Столар получил 357 438 гривен зарплаты в Верховной Раде. Для сравнения: только от компании Empire System Ltd на Британских Виргинских островах он получил дивидендов на 237 млн грн. Также он продал различного недвижимого имущества на 77 млн грн, то есть, его общий доход превысил 314 млн грн, а Инна Майструк заработала в 2021-м гораздо меньше – 58,5 млн грн.

Но все-таки больше всего поражают материальные активы нардепа – Вадим Столар заявил, что держит наличными 222,2 млн грн, а также 13 млн евро и 40 тысяч долларов. Если сложить вместе 314 млн грн доходов народного избранника, 222 млн грн наличными и 13 млн евро при курсе в 41,5 грн – получим общую сумму, примерно в 1 млрд 70 млн грн.

И это не все денежные активы нардепа. К примеру, более 1,2 млн долл. он внес в виде инвестиций в США, 52 тысячи долларов ему должны з купленную у него недвижимость и другое – по мелочи.

Инна Майструк хранит наличными 13 млн грн и 450 тысяч долларов.

Впрочем, отношения между супругами Вадимом Столаром и Инной Майструк весьма любопытны – как писал "Телеграф", политик разводится с супругой, вероятно для того, чтобы переписать на нее имущество и вывести его из-под внимания силовиков. При этом Вадим Столар указывает, что взял в долг у Инны Майструк 82 млн грн, из которых вернул только 15 млн 369 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" писал о состоянии еще одного неоднозначного нардепа, известного своими драками Артема Дмитрука.