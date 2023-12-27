Мінімум мільярд гривень – і це лише офіційно: скільки "коштує" нардеп Вадим Столар

Тільки у вигляді грошових готівкових коштів нардепу належить 1 мільярд гривень

Верховна Рада є зрізом сучасного суспільства, в якому знаходиться місце як досить бідним депутатам, так і дуже багатим. До останніх безсумнівно належить обраний за списком неіснуючої ОПЗЖ, член депутатської групи "Відновлення України" Вадим Столар.

"Телеграф" вивчив електронну декларацію нардепа за 2021 рік, подану їм цієї осені, і з’ясував, що лише грошові активи депутата перевищують мільярд гривень. І це стосується лише того майна, про яке він повідомив.

Нерухомість та антикваріат

Як і багато інших народних депутатів, Вадим Столар подав дані, що вся нерухомість належить його дружині — Інні Майструк, а це лише землі понад 1 га в 11 земельних ділянках. Втім, головним є два житлові будинки, які за загальної площі 2165 квадратних метрів оцінюються ним у 12,8 млн грн.

Ще 4,2 млн грн коштує садовий будиночок і 5,3 млн грн – два машиномісця. Вражає квартира площею 212 квадратів, яку політик оцінив при покупці в 40 млн грн, а 11 земельних ділянок Інни Майструк оцінюються приблизно в 48 млн грн.

Також політик має велику колекцію антикваріату – вази, мармурові статуї, статуетки, десятки картин, у тому числі голландських художників XVII століття. А також більш сучасні речі на кшталт золотих годинників Rolex та інших брендових марок, коштовностей, хутряного одягу, шкіряних виробів з крокодила та багато іншого.

Автопарк нардепа складається з 12 авто, причому 11 з них Mercedes-Benz різних моделей та Toyota Land Cruiser, а ще один – Bentley Continental, вартість якого політик визначив приблизно 36 млн грн. З цих авто привертає увагу ціна власне Bentley — понад 8 млн грн, і Mercedes-Benz Maybach вартістю 14,9 млн грн.

Цікаво, що формально більшість цих авто не належить самому Вадиму Столару чи Інні Майструк, а орендуються ними у різних фірм. Але ці фірми належать чи контролюються самим нардепом. У його особистій власності перебуває лише Merсеdes-Benz Smart 0.6 2002 року випуску вартістю 70 тисяч гривень.

Щодо бізнесу, то на самого нардепа та його дружину записані цінні папери 14 компаній приблизно на 89 млн грн, а корпоративні права поширюються на 27 фірм. До речі, саме володіння ними дало Вадиму Столару основний дохід.

Мільярд гривень лише готівкою

Так, 2021 року Вадим Столар отримав 357 438 гривень зарплати у Верховній Раді. Для порівняння: лише від компанії Empire System Ltd на Британських Віргінських островах він отримав дивідендів на 237 млн. грн. Також він продав різного нерухомого майна на 77 млн грн, тобто його загальний дохід перевищив 314 млн грн, а Інна Майструк заробила 2021-го набагато менше – 58,5 млн грн.

Але найбільше вражають матеріальні активи нардепа – Вадим Столар заявив, що тримає готівкою 222,2 млн грн, а також 13 млн євро та 40 тисяч доларів. Якщо скласти разом 314 млн грн доходів народного обранця, 222 млн грн готівкою та 13 млн євро при курсі 41,5 грн – отримаємо загальну суму, приблизно в 1 млрд 70 млн грн.

І це не всі фінансові активи нардепа. Наприклад, більше 1,2 млн дол. він вніс у вигляді інвестицій у США, 52 тисячі доларів йому повинні з куплену у нього нерухомість та інше — по дрібниці.

Інна Майструк зберігає готівкою 13 млн грн та 450 тисяч доларів.

Втім, відносини між подружжям Вадимом Столаром та Інною Майструк дуже цікаві – як писав "Телеграф", політик розлучається з дружиною, ймовірно для того, щоб переписати на неї майно і вивести його з-під уваги силовиків. При цьому Вадим Столар зазначає, що взяв в борг у Інни Майструк 82 млн грн, з яких повернув лише 15 млн 369 тис. грн.

Раніше Телеграф писав про стан ще одного неоднозначного нардепа, відомого своїми бійками Артема Дмитрука.