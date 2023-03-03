Как сварить рис, который не будет слипаться: тонкости японских поваров
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Многие так и не знают, как правильно приготовить рассыпчатый белый рис
Вареный белый рис — блюдо, которое есть практически на каждом столе наших граждан. Но у многих он просто не получается — то рис слипается в кашу, то разваривается.
Чтобы избежать ключевых ошибок, советуем сварить рис как это делают японские повара. Какими хитростями пользуются профессионалы при варке идеального риса, пишет vazhnoznat.
Как варить белый рис, чтобы не слипался
- Замачиваем рис в холодной воде на 20 минут, чтобы вышло лишнее количество крахмала. Уровень воды должен быть на пару сантиметров выше уровня крупы.
- Спустя время промываем рис до прозрачности воды. Делать это лучше кипятком — это уберет оставшийся крахмал, мусор и пыль.
- После закипания воды с рисом варим крупу еще около 8 минут. Пропорции: 1 стакан риса на 2 стакана воды.
- Снимаем кастрюлю с крупой с плиты и оставляем на полчаса, чтобы рис смог еще пропариться под крышкой.
- Отправляем в кастрюлю с рисом щедрый кусочек сливочного масла (можно также использовать подливку или соус по вкусу).
- Перемешиваем крупу и снова накрываем кастрюлю крышкой.
Добавим, что из белого риса можно приготовить много вкусных и сытных блюд. Ранее "Телеграф" делился рецептом салата с рисом в банке.