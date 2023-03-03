Как сварить рис, который не будет слипаться: тонкости японских поваров

Многие так и не знают, как правильно приготовить рассыпчатый белый рис

Вареный белый рис — блюдо, которое есть практически на каждом столе наших граждан. Но у многих он просто не получается — то рис слипается в кашу, то разваривается.

Чтобы избежать ключевых ошибок, советуем сварить рис как это делают японские повара. Какими хитростями пользуются профессионалы при варке идеального риса, пишет vazhnoznat.

Как варить белый рис, чтобы не слипался

Замачиваем рис в холодной воде на 20 минут, чтобы вышло лишнее количество крахмала. Уровень воды должен быть на пару сантиметров выше уровня крупы. Спустя время промываем рис до прозрачности воды. Делать это лучше кипятком — это уберет оставшийся крахмал, мусор и пыль. После закипания воды с рисом варим крупу еще около 8 минут. Пропорции: 1 стакан риса на 2 стакана воды. Снимаем кастрюлю с крупой с плиты и оставляем на полчаса, чтобы рис смог еще пропариться под крышкой. Отправляем в кастрюлю с рисом щедрый кусочек сливочного масла (можно также использовать подливку или соус по вкусу). Перемешиваем крупу и снова накрываем кастрюлю крышкой.

Добавим, что из белого риса можно приготовить много вкусных и сытных блюд. Ранее "Телеграф" делился рецептом салата с рисом в банке.