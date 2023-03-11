Как правильно варить морковь, чтобы была вкуснее и полезнее
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Блюда с морковью, которая будет сварена таким способом, будут получаться очень полезными, нежными и вкусными
Оказывается, многие варят морковь неправильно, в результате чего этот полезный овощ теряет большую долю полезных витаминов и микроэлементов. Чтобы морковь, которая только дорожает в этом сезоне с каждым днем, не была зря испорчена, делимся кулинарными хитростями.
О том, что 73% хозяек варят морковь неправильно, пишет vazhnoznat. Благодаря некоторым знаниям ваши блюда с вареной морковью будут получаться невероятно вкусными и полезными.
Как правильно варить морковь
- Морковь не нужно очищать от шкурки. Только благодаря ей овощ сохранит после варки питательные вещества, витамины и сок. А вот сварившуюся морковь уже можно чистить, и делать єто будет очень легко. Прежде чем отправлять овощ в кипящую воду, ее достаточно просто тщательно помыть губкой.
- Не нужно разрезать морковь на части перед варкой, ведь из нарезанных кусочков овоща будет выходить полезный сок. Лучше выберите кастрюлю побольше.
- Не стоит отправлять морковь в холодную воду до закипания. Чтобы овощ получился сочным, необходимо класть ее только в кипящую воду. Кстати, температура во время варки моркови должна все время быть одинаковой. А чтобы не выходил пар, достаточно прикрыть кастрюлю крышкой и сделать огонь поменьше.
- Нельзя передерживать морковь в кипящей воде, иначе она станет суховатой. Максимальное время варки моркови — 20 минут.
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