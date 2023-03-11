Как правильно варить морковь, чтобы была вкуснее и полезнее

Блюда с морковью, которая будет сварена таким способом, будут получаться очень полезными, нежными и вкусными

Оказывается, многие варят морковь неправильно, в результате чего этот полезный овощ теряет большую долю полезных витаминов и микроэлементов. Чтобы морковь, которая только дорожает в этом сезоне с каждым днем, не была зря испорчена, делимся кулинарными хитростями.

О том, что 73% хозяек варят морковь неправильно, пишет vazhnoznat. Благодаря некоторым знаниям ваши блюда с вареной морковью будут получаться невероятно вкусными и полезными.

Как правильно варить морковь

Морковь не нужно очищать от шкурки. Только благодаря ей овощ сохранит после варки питательные вещества, витамины и сок. А вот сварившуюся морковь уже можно чистить, и делать єто будет очень легко. Прежде чем отправлять овощ в кипящую воду, ее достаточно просто тщательно помыть губкой. Не нужно разрезать морковь на части перед варкой, ведь из нарезанных кусочков овоща будет выходить полезный сок. Лучше выберите кастрюлю побольше. Не стоит отправлять морковь в холодную воду до закипания. Чтобы овощ получился сочным, необходимо класть ее только в кипящую воду. Кстати, температура во время варки моркови должна все время быть одинаковой. А чтобы не выходил пар, достаточно прикрыть кастрюлю крышкой и сделать огонь поменьше. Нельзя передерживать морковь в кипящей воде, иначе она станет суховатой. Максимальное время варки моркови — 20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить морковь всего за пять минут. Без микроволновки не обойтись.