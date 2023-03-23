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Снимаем химический воск с фруктов: 4 действенных способа, которые знают не все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Очищаем фрукты он нежелательного воска
Очищаем фрукты он нежелательного воска

Питаемся правильно!

Ни для кого не секрет, что красивые, глянцевые фрукты чаще привлекают внимание покупателей. Нанесение воска на фрукты позволяет им храниться дольше при транспортировке. К сожалению, для этого не всегда используются натуральные воски.

Избавится от такой пленки достаточно просто. Ukr.Media рассказал о нескольких лайфхаках.

Как очистить фрукты от воска

Секреты, благодаря которым ваши фрукты будут чистыми:

  1. необходимо вымыть купленные фрукты или овощи под теплой или горячей водой — воск плавится при повышенной температуре;
  2. для того чтобы липкий парафиновый слой отстал от плода, можно замочить его на несколько минут или часов (в зависимости от толщины слоя);
  3. дополнительно очистить фрукты можно с помощью щетки, губки или простой ткани. Важно, чтобы до этого они не использовались для мытья посуды, потому что на них могут остаться химические компоненты;
  4. использовать натуральные средства, которые отмоют восковой налет из фруктов или овощей. Самый популярный – пищевая сода. Она оказывает механическое воздействие на шкурку, а также очищает ее от бактерий и других микроорганизмов.

Однако после проведения процедур яблоки, груши или персики могут по-прежнему остаться глянцевыми. В таком случае с них можно срезать кожуру. От этого может пострадать внешний вид, но продукт станет более безопасным.

При покупке фруктов частенько мы обходим стороной гранат из-за его твердой кожуры, которую непросто снять руками. Телеграф рассказал о секрете, как быстро почистить этот фрукт.

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#Фрукты #Очистка #Лайфхак