Как правильно нарезать сыр: простые правила, которые выручат на кухне

Каждый сор сыра нарезается по-разному

Сыр — деликатный продукт. Если его неправильно нарезать, продукт можно испортить. Определенные сорта имеют специфическую структуру и процесс их нарезки существенно усложняется — они то крошатся, то липнут к ножу, то меняют форму.

Техника нарезки сыра напрямую зависит от его формы. Еconet делится некоторыми "сырными" хитростями, которые вам пригодятся.

Как правильно нарезать сыр

При нарезке продукта нужно учитывать его сорт. Тогда сыр будет выглядеть красиво и послужит настоящим украшением стола.

Перед нарезкой круглых, маленьких и плоских сыров нож нужно намочить горячей водой. Это необходимо для того, чтобы сыр не прилипал к ножу.

Небольшой мягкий сыр необходимо нарезать одинаковыми ломтиками треугольной формы. Делать это нужно от середины к краям. Нож должен быть острым.

Бри и похожие на него сыры нарезают крупными ломтиками, а затем делят их пополам при помощи специальной струны или ножа с перфорацией. Нож также необходимо подержать в горячей воде или смазать лезвие оливковым маслом.

Сыр цилиндрической конфигурации, например, козий, нарезают острым и увлажненным ножом. Его рекомендуется смачивать перед каждым разрезом, чтобы сыр не раскрошился и не лип.

Твердые сыры обычно нарезают в форме треугольников. Лучше это делать при комнатной температуре. Сначала нужно разрезать сырную головку пополам, потом – на четыре части. После каждую часть необходимо разрезать на одинаковые треугольники толщиной в пять миллиметров.

Сыр пармезан нарезать не обязательно. Его можно натереть на терке или нарезать в виде мелкой стружки.

Синий сыр с плесенью нарезают проволочным ножом. Если у вас голубой сыр в упаковке, его можно положить на бок и нарезать веером.

Кстати, из сыра можно приготовить вкусные сырные чипсы. Это достойная замена картофельным.