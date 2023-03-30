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Пару секунд - и готово: как мгновенно нарезать яйца без яйцерезки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Режем яйца легко
Режем яйца легко. Фото Freepik

Степень измельчения яиц вы контролируете сами

Любимый пышный омлет или приготовленная на скорую руку яичница, или обычное вареное яйцо – неотъемлемая часть современного завтрака. Яйца всегда находятся в ближайшем магазине. К тому же, это полезный и питательный продукт. Они состоят из полноценного набора легкоусвояемых белков, витаминов, минералов и микроэлементов.

Вареные яйца – еще и важная часть очень многих начинок, закусок и салатов. Но вот возможно ли быстро измельчить яйца, если под рукой нет яйцерезки? Да, и Ukr.Media нам в это поможет. Благодаря такой хитрости вы можете за несколько секунд накрошить 2 яйца и добавить их блюда. К тому же, вы можете сами контролировать степень измельчения яиц — на выходе у вас получится именно, что вам нужно.

Как измельчить вареные яйца за несколько секунд

Для работы нам понадобится нож, вареные яйца, высокая чашка. Помещаем 2 очищенных яйца в кружку. Быстрыми движениями ножа, от стенки к стенке, измельчаем яйца. Уже после 5-6 движений яйца измельчаются.

Если вам нужны более мелкие кусочки — сделайте еще 5-6 движений ножом. Вы можете самостоятельно регулировать, до какой степени вам необходимо измельчать продукт.

Яйца готовы к работе. Можете использовать их при готовке блюд.

Кстати, яйца вам потребуются при готовке салата "Сосновая шишка". Невероятно вкусное блюдо из простейших продуктов.

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#Салат #Яйцо #Лайфхак