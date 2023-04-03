Вы точно делали это неправильно: как быстро почистить авокадо

Оказывается, это легко.

Авокадо считается традиционным ингредиентом в кухнях разных стран мира. Сейчас и в нашей стране фрукт набирает популярность. Его добавляют в разные салаты и закуски.

Кожура авокадо несъедобная и содержит большое количество токсичных для человека веществ. Именно по этой причине необходимо от нее избавиться. Если мы узнаем, как быстро очистить авокадо, мы сможем сэкономить массу времени для приготовления интересных блюд. Секретами с нами поделиться Кirpi4ik.

Как быстро очистить авокадо от кожуры

Способ удобен, когда нужно сохранить половинки фрукта для приготовления блюда. В таком случае следует очищать по специальной методике.

Плод разрезается пополам, минуя косточку. Разрезанные половинки авокадо необходимо подвигать в разные стороны. Половины плода разделятся и косточка остается в одной из них.

Косточку можно подцепить столовой ложкой и вытащить из мякоти. Как вариант — слегка ударить по косточке ножом и осторожно вынуть ее из плода.

Дальше нужно использовать ложку. Ее кончик вставляют между мякотью и кожурой так, чтобы столовый прибор оказался как можно ближе к наружной оболочке. Затем нужно провести по всему контуру и мякоть будет отделяться от кожуры. Также следует поступить и со второй частью фрукта.

Такой метод подойдет только для зрелых плодов. Неспелое, жесткое авокадо очистить данным способом не удастся, поскольку мякоть у него плохо отделяется от кожуры.

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