Как сделать шашлык идеальным; маленькие хитрости правильной разморозки и нарезки мяса

Простые хитрости — и идеальное мясо готово

Мясо необходимо и полезно нашему организму. К тому же, из него столько можно всего приготовить — его можно запечь или пожарить, приготовить любимый шашлык или первые блюда, приготовить с мясом необычные салаты. Однако даже опытные хозяйки сталкиваются с неудачами во время приготовления мясных блюд. Как этого избежать и приготовить мясо на высшем уровне, обсудим вместе с Uaportal.

Полезные лайфхаки при разморозке и приготовлении мяса

Мясо необходимо размораживать при комнатной температуре. Разнообразные быстрые" методы размораживания по типу микроволновки только портят структуру мяса. Продукт в процессе приготовления станет жестким и сухим.

Резать мясо необходимо поперек волокон. В таком случае оно будет сочным и не деформируется во время приготовления.

Один из главных секретов вкусного мяса — маринады. Подержите мясо в них час-полтора — и вы получите сочное и мягкое блюдо с пикантным вкусом.

А чтобы отварное мясо получилось вкусным, необходимо кусок мяса опустить в кипящую воду и готовить на большом огне. Хранить мясо необходимо в холодильнике при небольшом количестве бульона.

"Телеграф" уже рассказывал, как правильно выбрать мясо для шашлыка. С этими лайфхаками у вас точно будет самое вкусное мясо.