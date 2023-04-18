Зачем использовать при жарке рыбы бумагу: лайфхаки, которые точно вам пригодятся
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Жареная рыба будет еще вкуснее благодаря этим правилам
Самый быстрый способ приготовить рыбу – это пожарить. Считается, что сделать это плохо невозможно.
Однако рыба может прилипать к сковороде или потушиться вместо прожарки. Как избежать таких ляпов, расскажем вместе с Ukr.Media.
Почему рыба прилипает к сковороде
Дело в том, что после размораживания рыбы тушки моют и сушат и в результате убирается лишняя влага. Именно из-за этого рыба и прилипает к сковороде.
Использование большого количества растительного масла. Конечно, оно необходимо, но если добавить масла много, получится обратный эффект.
Что делать, чтобы рыба не прилипала к сковороде
Опытные повара рекомендуют до того, как лить растительное масло, натирать сковороду свежим имбирем — тогда рыба не прилипнет. Если же имбиря нет, налейте в сковороду растительно масла и посыпьте его сахаром — он тоже препятствует прилипанию рыбки.
Всегда разогревайте сковороду и только после этого выкладывайте на нее куски рыбы. В этом случае на рыбе появится румяная и аппетитная корочка, она не развалится и получится сочной.
Для жарки рыбы желательно брать сковороду с антипригарным покрытием — тогда масло можно практически не наливать. Чугунную сковороду следует прокалить с солью и таким образом можно препятствовать прилипанию рыбки.
Мука способна впитывать излишнюю влагу и образовывать корочку. Поэтому можно обвалять рыбу в муке и пожарить. Можно использовать не только пшеничную, но и рисовую муку.
А вот японцы для жарки рыбы используют обычную бумагу — они кладут ее на сковороду, и только потом рыбу. Дальше процесс приготовления блюда идет в стандартном режиме. Бумага впитывает рыбный жир и предотвращает его пригорание, а рыбка получается сочная и не жирная.
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