Как соль поможет справиться с огнем на сковороде: лайфхаки, которые вам точно будут нужны

Эти хитрости могут спасти вам жизнь

Оставленная на плите без присмотра сковорода может загореться в считанные секунды. Масляный пожар может начаться, если масло, на котором вы готовите, слишком сильно разогреется. Если вы не следите за своей сковородой, масло может стать слишком горячим и вспыхнуть.

С помощью советов Shuba расскажем, как гасить такой огонь быстро и эффективно. Но обязательно наденьте перчатки на руки — они помогут защитить вашу кожу от разбрызгивающегося горячего жира.

Как быстро и безопасно потушить горящее в сковороде масло

Для начала снимите посуду с огня. Но будьте осторожны: горящее масло активно пускает пузырьки и выплескивается — это может вызвать серьезные ожоги кожи. По возможности не трогайте посуду, в которой произошло возгорание — лучше просто выключите комфорку на плите. Без тепла огонь станет постепенно угасать сам.

Накройте пламя металлической крышкой. Это лишит огонь кислорода, и он погаснет побыстрее.

Помните: стеклянная крышка здесь вам не поможет — стекло не сможет противостоять теплу, которое выделяет кипящий жир. Поэтому эффективно погасить пламя не удастся.

Если у вас нет металлической крышки или если огонь переходит на саму плиту — используйте металлическую форму для выпечки. Она поможет погасить пламя.

Насыпьте на пламя нужное количество соды или соли. Они также помогут погасить огонь.

Что нельзя делать при тушении пылающего масла

Не ждите, что масло "догорит". Необходимо все контролировать, чтобы огонь не перекинулся на остальную кухню.

Не добавляйте воду — вода и масло отталкивают друг друга. Добавление воды к огню может привести к большему разбрызгиванию и распространению огня.

А вот мука и сахар быстро загораются. Поэтому если вы добавите их на горящую сковороду, это только увеличит интенсивность огня.

"Телеграф" делился секретами, когда нужно накрывать кастрюлю во время готовки. Простые лайфхаки облегчат вам жизнь.