Простой способ: два продукта, которые есть на каждой кухне, сделают любое мясо мягким и нежным

Хитрый трюк с простейшими продуктами

Чтобы сделать мясо нежным, некоторые используют сложные маринады. И они действительно способны смягчить волокна мяса. Для этого используются разные фрукты (лимоны, киви), гранатовый сок или даже сухое вино.

Ukr.Media рассказывает о том, как добиться такого же результата с гораздо меньшими затратами. На помощь придут продукты, которые есть на каждой кухне – лук и горчица.

Как горчица делает мясо более мягким?

Необходимо обмазать кусок мяса соусом и оставить его на определенный срок. Большому куску мяса требуется около часа для достижения требуемого эффекта. Если же речь об отбивных, то достаточно оставить горчицу всего на 15 минут.

После этого можно оставить горчицу и готовить с ней, или смыть. Чтобы убрать ее остатки, промойте кусок в воде, обсушите бумажным полотенцем – и можно приступать к приготовлению.

При использовании лука

Часто кулинары просто измельчают овощ и оставляют его в миске с мясом и специями на час. Но при таком подходе продукт не может как следует пропитаться луком, поэтому мясо не всегда получается сочным и мягким. Лучше всего пропустить лук через мясорубку, и уже тогда мариновать мясо. При таком подходе результат будет более впечатляющим.

Кусочек, подготовленный таким образом, вне зависимости от способа приготовления будет мягким и нежным. Подготовьте мясо перед тем, как запечь его с маслом и специями — и точно не пожалеете.