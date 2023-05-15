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Греть или не греть сковороду и духовку перед готовкой: найден ответ на сложный вопрос

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Разбираем, нужно ли греть масло перед приготовлением еды.
Разбираем, нужно ли греть масло перед приготовлением еды.. Фото shuba.life

Эти лайфхаки помогут вам сэкономить время

Многие хозяйки встречали в разных рецептах фразу "Разогрейте сковородку" или "Поставьте блюдо в разогретую духовку". Если вы пришли готовить ужин уже уставшей после тяжелого трудового дня, возникает соблазн пропустить этот шаг.

Вместе с Shuba расскажем, насколько важен предварительный нагрев поверхности и масла. Эти советы помогут сэкономить ваше время.

Нужно ли разогревать подсолнечное масло перед приготовлением пищи

Если вы ставите еду в духовку до того, как она разогреется, готовка в итоге займет больше времени. Дело в том, что в таком случае ваша еда нагревается вместе с духовкой и готовится она неравномерно. Это означает, что для доведения пищи до нужной температуры может потребоваться больше времени, чем это предусмотрено рецептом.

Даже блюда, приготовленные в фритюрнице, часто выигрывают от быстрого предварительного разогрева. Особенно тонко нарезанные продукты станут хрустящими и быстро приготовятся, если погрузить их в предварительно нагретое масло.

Также важно предварительно разогреть масло, когда готовите мясо на сковороде — жир предотвращает его прилипание. Мясо прилипает к сковородкам и поверхностям из-за химического процесса, во время которого белки на поверхности мяса связываются со сковородой.

Предварительное нагревание масла на сковороде позволит быстро обжарить мясо, прежде чем оно прилипнет к металлу. Это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе, потому что вам не нужно будет потом отрывать основное блюдо от сковороды и очищать пригоревшие остатки.

Еще одна причина, почему нужно разогревать масло — горячая сковорода создает "эффект пара". Высокий нагрев масла немедленно испаряет воду из пищи. Пар поднимает пищу над варочной поверхностью и быстро готовит ее, прежде чем он оседает на сковороде. Приготовленные таким образом овощи или мясо не будут прилипать к поверхности сковородки.

Однако учитывайте, что разогреть сковороду — это не просто поставить ее на мощный огонь. Сковороды с антипригарным покрытием могут повредиться при сильном нагреве, а на чугунных сковородках появятся точки перегрева. Вместо этого лучше поставить сковородку на средний огонь, влить масло и дать им нагреться вместе.

Решить проблему пригоревшей еды вам поможет пиво. С этой хитростью ваша посуда будет выглядеть как новенькая.

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#Подсолнечное масло #Лайфхак #Разогревание