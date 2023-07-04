Сливочное масло: как не купить подделку в магазине и дома проверить его натуральность

Благодаря этим хитростям у вас на столе будет натуральное масло

Кто же не любит вкусное, душистое сливочное масло? Но часто мы попадаемся на подделки, которые не только не вкусные, а еще и очень вредные для организма.

Однако у нас есть возможность самим узнать, настоящее ли масло. Как это сделать, расскажем вместе с Obozrevatel.

Как отличить настоящее масло от подделки в магазине

Лучше всего покупать масло проверенных брендов и производителей, хорошо себя зарекомендовавших. Если же нет предпочтений, обращайте внимание на:

маркировку. Выбирайте продукт со значком: "масло сливочное" или "масло крестьянское";

состав. Настоящее сливочное масло состоит из сливочного сырья или из молока;

срок годности. Настоящее масло должно иметь срок годности не менее 2-3 месяцев.

Как дома определить натуральность масла

Прежде всего проверьте его консистенцию. Настоящее масло густое, кремовое, имеет приятный аромат.

Обратите внимание на цвет. Настоящее масло желтого цвета без дополнительных красителей.

Растопите масло на сковороде. Если увидите в желтой жидкости белые или светло-желтые комки, велика вероятность того, что в состав добавлены растительные жиры. Такие продукты имеют температуру плавления до 3-х раз выше, чем у сливочного масла. Растворенный продукт является животным жиром, а плавающие в нем "пятна" являются гидрогенизированным маслом.

И последнее. Масло из холодильника должно быть жестким и трудно намазываться на хлеб. Если оно легко намазывается, значит вы купили фальсификат.

Если вы все же боитесь покупать сливочное масло, чтобы не наткнуться на фальсификат, в выпечке его можно заменить другими ингредиентами. На ваших любимых пирогах это точно не отразиться.