Попробуйте – и варить больше не будете: оригинальный рецепт молодой кукурузы

Интересный способ приготовления всем известного овоща

Мы рассказывали, как вкусно сварить молодую кукурузу. Так этот овощ готовит подавляющее большинство людей. Не все знают об интересном способе с фольгой и духовкой, и зря.

На портале "1 минута" советуют не варить кукурузу, а печь ее в духовке. С этим способом она будет особенно сочная и сладкая. Чтобы сделать блюдо изящным и сочным, нужно только добавить к нему сливочное масло. Берем любимые специи, соль, возможно, немного чеснока — и получится просто непревзойденно.

Ингредиенты:

Кукуруза – 4 кочана;

Сливочное масло – 100 граммов;

Сыр – 200 граммов;

Способ приготовления:

Удаляем листья и "косу" кукурузы. Поласкиваем кочаны и оставляем их, чтобы вытекла лишняя вода. Потом – протираем салфеткой. Растапливаем сливочное масло. Добавляем соль и любимые специи. Щедро смазываем каждый кочан смесью из сливочного масла и заворачиваем в фольгу. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Когда кукуруза будет готова, посыпаем ее сверху тертым сыром. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить картошку.