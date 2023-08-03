Укр

Попробуйте – и варить больше не будете: оригинальный рецепт молодой кукурузы

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Попытайтесь приготовить так — и иначе уже не захотите
Попытайтесь приготовить так — и иначе уже не захотите. Фото tochka.net

Интересный способ приготовления всем известного овоща

Мы рассказывали, как вкусно сварить молодую кукурузу. Так этот овощ готовит подавляющее большинство людей. Не все знают об интересном способе с фольгой и духовкой, и зря.

На портале "1 минута" советуют не варить кукурузу, а печь ее в духовке. С этим способом она будет особенно сочная и сладкая. Чтобы сделать блюдо изящным и сочным, нужно только добавить к нему сливочное масло. Берем любимые специи, соль, возможно, немного чеснока — и получится просто непревзойденно.

Ингредиенты:

  • Кукуруза – 4 кочана;
  • Сливочное масло – 100 граммов;
  • Сыр – 200 граммов;

Способ приготовления:

  1. Удаляем листья и "косу" кукурузы. Поласкиваем кочаны и оставляем их, чтобы вытекла лишняя вода. Потом – протираем салфеткой.
  2. Растапливаем сливочное масло. Добавляем соль и любимые специи.
  3. Щедро смазываем каждый кочан смесью из сливочного масла и заворачиваем в фольгу. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Когда кукуруза будет готова, посыпаем ее сверху тертым сыром. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить картошку.

Теги:
#Рецепт #Кукуруза #Лайфхак