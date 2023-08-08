Как правильно заморозить и хранить ежевику: полезные советы для любителей ягоды

Несколько секретов — и вы с удовольствием лакомитесь вкусной ягодой

Ежевика – это замечательная летняя ягода, содержащая большое количество полезных веществ. Ее заготавливают на зиму в самых различных видах — варят варенье, делают джемы и, конечно же, замораживают.

Вместе с "Идеи 24" расскажем, как правильно хранить эту ягоду в домашних условиях. Мы поделимся с вами несколькими тонкостями, кс помощью которых можно правильно заморозить ежевику.

Как правильно заморозить ежевику

Для начала проверьте ягоды на наличие насекомых, уберите веточки, листочки и другой мусор. Переберите ягоды, удалите поврежденные и даже немного влажные плоды.

Всю ежевику разложите на бумаге в один слой на несколько часов. Ягоды должны просохнуть.

Сухую ежевику промойте, переберите. Промывать их лучше небольшими порциями — так вы сможете избежать их повреждения. Далее все ягоды выложите на полотенце или салфетку и оставьте на 15 – 20 минут.

Противень застелите фольгой, выложите ежевику и в вертикальном положении отправьте ее в морозильную камеру. Когда плоды немного подмерзнут, через 2 – 3 часа их можно переложить в контейнер или в пакет для хранения.

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