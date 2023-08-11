Популярные грибы станут еще вкуснее: хитрый трюк с мукой

Этот способ приготовления сделает грибы еще вкуснее

Мы рассказывали, как вкусно приготовить молодую кукурузу. В отличие от сезонной кукурузы, шампиньоны доступны в магазинах круглый год. И все же есть способ приготовления, который поможет сделать их еще вкуснее.

Это, пожалуй, самый популярный вид грибов – их ведь можно купить в любом магазине. Часто повара спорят о том, как правильно подготовить шампиньоны к приготовлению. Деталями поделились на ProstoWay.

Мыть ли грибы

Некоторые считают, что этот этап подготовки не обязателен. Мол, достаточно просто протереть грибы салфетками или бумажным полотенцем. Во время мытья они набирают воду и становятся невкусными.

Но так рискуют не все. В магазине на шампиньоны может попадать пыль, в супермаркетах их могут трогать руками и тому подобное. Поэтому мытье считается важным этапом очищения грибов.

Зачем грибам пшеничная мука?

Этот способ поможет качественно очистить шампиньоны. Выкладываем грибы в миску. Досыпаем до них несколько ложек обыкновенной пшеничной муки. Накрываем сосуд крышкой или другой миской и хорошо встряхиваем контейнер.

В этом процессе важно, чтобы мука попала на все грибы, покрыла их тонким слоем. После этого осталось "вооружиться" бумажным полотенцем и протереть грибы. Так вместе с мукой легко снимется пыль и другие загрязнения. И вода не пригодится.

После этого шампиньоны можно сразу жарить. Также мы рассказывали, как отличить натуральное вино от подделки.