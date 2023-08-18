Вы могли об этом не знать: с хитрым трюком рис больше никогда не слипнется

Многие в этом допускают ошибку

Рис – одна из самых любимых круп украинцев. Но часто бывает, что рис слипается и получается вязким, когда вы запланировали сварить рассыпчатый. Есть некоторые детали, на которые следует обратить внимание, чтобы все удалось. Также мы рассказывали, как правильно варить гречку.

На рассыпчатость риса влияют несколько характеристик. Детальнее рассказали на "Главред".

Прежде всего, следует помнить о пропорциях. Это одно из важнейших условий в приготовлении риса. Чаще всего берут 1 стакан крупы на 2 точно таких же стакана воды. Однако идеальная пропорция для каждого вида риса разнится. Обычно они указываются раздельно на упаковке и зависят от сорта.

Как сварить рассыпчатый рис

Есть несколько факторов, влияющих на рассыпчатость. Среди них:

сорт риса – лучше использовать длиннозернистый

посуда – идеально подходит кастрюля с толстым дном и стенками.

перемешивание – рис нельзя перемешивать во время приготовления

Последний фактор очень важен. Дело в том, что при помешивании зерна ломаются и выделяют крахмал. Через него блюдо и выходит вязкой.

Кроме того, в неперемешанном рисе образуются паровые протоки, которые обеспечивают равномерное приготовление. Также мы рассказывали о распространенной ошибке в приготовлении борща.