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Расспросили у поваров, рассказали вам: как готовятся идеальные драники

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Просто придерживайтесь этих хитростей
Просто придерживайтесь этих хитростей. Фото shuba.life

Простые секреты невероятного завтрака

Золотистые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи, драники способны соблазнить каждого.

Однако идеальные драники получаются даже не у каждого кулинара – они могут развалиться или получиться сырыми. Какие ошибки к этому приводят, расскажем вместе с Ukr.Media.

Секреты идеальных драников

Одна из причин, почему драники не получаются – это использование муки. Прежде всего советуют повара для идеального приготовления блюда — отказаться от нее. Привычный ингредиент можно заменить на манку и тогда драники перестанут разваливаться. Обычно на один килограмм натертого картофеля достаточно 2 столовых ложки крупы.

Еще одна хитрость для приготовления отличных драников – не добавлять слишком много яиц в тертый картофель. В это сложно поверить, но для нужной консистенции картофельной массы достаточно всего одного яйца.

Важно запомнить, что классический рецепт дерунов содержит только картофель, лук, соль и перец. Обычно все кулинарные эксперименты в приготовлении этого блюда оборачиваются разочарованием. По желанию можно добавить только паприку, базилик, петрушку или укроп.

Рекомендуем приготовить драники по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Лайфхак #Драники