Спасет обычная вода: хитрость японских кулинаров поможет сберечь лимоны свежими надолго

Интересный способ хранения цитрусовых

Мы говорили, как долго хранить сладкий перец свежим. Теперь делимся хитрым трюком, которым пользуются японские повара, чтобы дольше хранить лимоны.

Лимоны — довольно быстро засыхающие цитрусовые. Если же плод разрезан, на срезе скоро можно найти следы плесени. Однако есть один хитрый способ О нем рассказали на Ukr.Media.

От засыхания и плесени лимонов не спасает ни холодильник, ни пакет. А лимоны, сколько бы они ни стоили, выбрасывать не хочется. Это совсем нерационально. Есть отличный способ, который поможет сохранить лимоны свежими. А поможет в этом самая обычная вода.

Как хранить лимоны

Берем самый обычный стакан. Наливаем в нее на 1/3 холодную питьевую воду. Опускаем в нее лимон срезом вниз — в воду.

Лимон нужно зафиксировать между стенками стакана так, чтобы он касался воды. В таком виде всю конструкцию ставят в холодильник.

Так лимон и не засохнет, и не разведет на себе плесень. Когда нужно немного лимона, достаем его из стакана, отрезаем ломтик и снова кладем в стакан с водой срезом вниз.

Так она сбережет лимон свежим максимально долгое время. Также мы делились секретами выбора вкусного винограда.