Забудьте о черных бананах: хитрый способ, чтобы сохранить их свежими две недели и больше

Есть способ сохранить их свежими надолго

Мы рассказывали о хитром трюке, который поможет прогнать жучков из банки с крупами. Теперь делимся лайфхаком, который поможет надолго сберечь бананы свежими.

Когда бананы спелые, они очень быстро чернеют. Впрочем, есть один секрет, что поможет сохранить эти фрукты свежими даже в течение 15 дней. О нем рассказали на "РБК-Украина".

Почему вы поступаете с бананами неправильно?

Подавляющее большинство людей хранят бананы в весе с фруктами, которые размещены на кухонном столе или на полке. В течение нескольких дней бананы созревают; к концу недели кожура может вообще стать темно-коричневой.

Самые вкусные бананы – ярко-желтые. Но таковы они очень короткий период времени. Рассказываем, как хранить бананы, чтобы замедлить процесс их созревания

Как сохранить бананы желтыми?

Дело в том, что созревая стебель банана выделяет этиленовый газ. Он распространяется на остальные плоды и помогает ему созреть. Поэтому для того, чтобы уберечь плод от губительного действия этилена, его следует изолировать от стебля. Прекрасно для этого подходит пластиковая пленка или вощанка.

Так, при закрытом стебле, остается меньше мест для утечки газообразного этилена. Также мы рассказывали о быстром способе, который поможет отделить соцветие цветной капусты.