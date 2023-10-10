Не все знают: что добавить к кофе, чтобы вкус стал в несколько раз ярче
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Напиток станет еще более ароматным и вкусным
Мы рассказывали, в чем разница между арабикой и робустой и как выбрать кофе, который подойдет именно вам. Теперь делимся советами для кофеманов, которые помогут сделать вкус напитка в несколько раз интенсивнее.
"Апостроф" рассказал, что добавить в кофе, чтобы он заиграл новыми ароматами. Эти компоненты разные и имеют разное влияние, достаточно выбрать именно подходящий вам.
Кленовый сироп
Даже несколько капель кленового сиропа будет достаточно. Он придаст кофе аромат темной карамели, а по вкусу прибавится ореховая горчинка, чем усилит кофейный букет.
Кокосовый сахар
Это очень полезная добавка, которая раскрывает и усиливает вкус и послевкусие кофе. Также она смягчает естественный вкус сладости напитка.
Гвоздика
Идеальная добавка в кофе осенью. Эта специя имеет пряный аромат и пикантный, несколько острый вкус. Для этого достаточно добавить в процессе заваривания кофе щепотку измельченной гвоздики или закинуть в джезву целый бутончик.
Также традиционными добавками являются молоко и сливки, а вот еще один молочный компонент – сливочное масло – в кофе добавляют реже. Хотя есть фанаты именно такого способа заваривания.
В разных рецептах и вариациях в кофе добавляют сахар, соль, перец, кардамон, корицу, мускатный орех, мяту, имбирь и т.д. Также мы рассказывали, как сварить ароматную джезву с цикорием.