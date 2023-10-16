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Ошибка, которая может стоить вкусного блюда: как правильно варить курицу для бульона

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Сварить бульон несложно, но есть свои нюансы
Сварить бульон несложно, но есть свои нюансы. Фото Liga.net

Кулинары часто совершают эту ошибку

Мы рассказывали, как спасти курицу, которая "задохнулась" в пакете. Теперь делимся секретами приготовления из этого мяса бульона.

Куриный бульон является одним из самых популярных. Он дешевле, чем говяжий и легче свиного. Сварить его несложно и стоит знать детали. О них рассказали на Pixelinform.

Распространенное заблуждение

Часто кулинары допускаются одной ошибки, определяющей вкус бульона. Это касается введения основного компонента – курицы.

Дело в том, что приготовление куриного мяса и бульона – задачи разные, и мясо нуждается в разном обращении. Для приготовления супа тушку следует отправлять в емкость с холодной водой. Так термическая обработка будет постепенной и равномерной, вкус бульона будет постепенно насыщаться, приобретать аромат и глубину.

Если же вы готовите птицу, например, для салата, то тушку нужно отправлять в горячую воду. Благодаря этому мясо "запечатается", будет мягким и сочным.

Если требуется бульон с вкусным мясом в нем

Чтобы мясо получилось вкусным, отправляем его по всем правилам сразу в кипящую воду. Однако для насыщенности в самом начале варки бульона следует добавить куриные спинки или еще какой-нибудь компонент, где мало мяса, зато есть кости.

Такой суп будет качественным и вкусным. Также мы рассказывали, в чем запанировать котлеты.

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#Рецепт #Курятина #Суп #бульон #Лайфхак