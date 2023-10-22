Мало кто знает: сколько можно хранить замороженные ягоды

Заложить их в морозилку несложно, но сколько они могут храниться

В летний сезон мы все активно замораживали ягоды для дальнейшего использования. Однако прошло несколько месяцев, и возникает вопрос, как долго ягоды могут "жить" в морозильной камере без потери полезных свойств.

Замораживаются и сохраняют витамины любые спелые ягоды: клубника, малина, черника, облепиха, крыжовник, смородина, вишня. Какие условия они нуждаются, как их размораживать и сколько времени они остаются вкусными после замораживания, рассказали на Ukr.Media.

Как хранить замороженные ягоды?

Продукт сохраняется при очень низких температурах от -18 °C. Это оптимальный уровень, при котором не развиваются бактерии. Это "идеальная" температура. Другой режим допустим, но следует знать, что при этом сокращается срок хранения.

К примеру, при температуре от -5 до -10 °C крыжовник сохраняется до двух месяцев, тогда как от -10 до -15 °C срок хранения составляет до шести месяцев, от -15 до -25 °C до года. И схожие правила действуют для всех ягод.

При максимально низкой температуре продукт во время хранения не изменяет структуру и вкус. При размораживании такие ягоды еще и теряют меньше влаги.

Как разморозить ягоды?

Для правильной разморозки ягоды достают из морозилки и кладут в холодильник. Так максимально сохраняются витамины. Не забудьте положить ягоды для разморожения в миску – они будут выделять влагу. В некоторых десертах и напитках можно использовать замороженные ягоды, то есть без специальной разморозки.

Замороженные ягоды по разным показателям почти не уступают свежим. Их очень вкусно использовать в десертах, например, в выпекании нежного тирольского пирога.