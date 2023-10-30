Этот простой трюк сделает ваши закуски в разы вкуснее: что сделать с селедкой

Убрать лишнюю соль поможет обычная вода

Для обычной засоленной рыбки или аппетитной намазки из сельди важно сначала правильно подготовить рыбу. Обычно сельдь продается уже засоленной. Часто, перестраховавшись, производители делают очень соленые маринады.

Такая рыба надежно хранится, однако есть ее – сомнительное удовольствие. Вместе с Pixelinform рассказываем, как простым способом "вытащить" из рыбы лишнюю соль.

Как убрать из сельди излишек соли

Эта проблема – и не проблема даже, ведь она элементарно решается. Многие считают нужным замачивать сельдь в воде. Достаточно положить рыбу в холодную воду на два-три часа.

Но таковой метод подходит не для всех закусок. Достаточно немного передержать селедку – и мясо наберет воды, потеряет насыщенный вкус. Поэтому многие выбирают другой способ. Для замачивания используют молоко.

Можно использовать только молоко, а можно наполовину разбавить водой. Если селедка очень соленая, и за два-три часа не потеряла всю лишнюю соль, можно заменить жидкость и снова положить рыбу.

Из вымоченной в молоке сельди закуски получаются в разы вкуснее. Также можно покупать несоленую сельдь и засаливать ее самостоятельно — мы делились простым рецептом.