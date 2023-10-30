Зачем замачивать кашу на ночь: хитрый "гречишный" трюк, о котором мало кто знает

Это очень удобно – кашу можно будет приготовить за считанные минуты

Мы говорили, зачем лить водку в маринад для рыбы. Теперь делимся интересным способом варки гречки.

Это очень простой способ. И скорый – замочив гречку на ночь, утром ее можно сварить буквально за три минуты. Об этом рассказали на Ukr.Media. Да и вкус каши при этом не ухудшится.

Для приготовления каши, как и в обычном случае, требуются гречневая крупа, вода, соль и сливочное масло. Также важно соблюсти пропорции гречки и воды — 1:2. Остальные ингредиенты, а это соль и сливочное масло, можно добавлять по собственному желанию.

Как варить крупу быстрым методом

Сначала крупу нужно перебрать. Затем ее 2-3 раза промываем водой. Отправляем гречку в кастрюлю, заливаем крупу водой. Не забываем о соотношении 1:2.

Сразу добавляем соль, но варить оскорбление ничего не надо. Такую заготовку накрываем крышкой и оставляем на ночь.

Уже утром гречиха будет почти готова. Перед употреблением ее останется буквально несколько минут поварить под крышкой. Поставьте на умеренный огонь — и она сварится, буквально за то время, пока не будет закипать чайник к завтраку.

После этого добавляем в кашу сливочное масло. Ее можно подавать как основное блюдо или гарнир, например к вкусным котлетам. Мы рассказывали, как приготовить их особенно сочными.