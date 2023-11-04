Корочка будет невероятной: попробуйте жарить рыбу так — и забудете о муке

Простой трюк, который сможет облегчить вам жизнь

Мы рассказывали, как достать все кости из жареной рыбы за 30 секунд. Теперь делимся интересным лайфхаком, который разрешит эту рыбу приготовить.

Самый популярный способ жарки рыбы – в мучной панировке. Но если вдруг мука закончилась, это не повод бежать в магазин. Полезным лайфхаком поделились на портале Pixelinform.

Панировку на рыбу наносят, чтобы она не развалилась на сковороде, осталась сочной и приобрела невероятной хрустящей корочки. И если вдруг закончилась мука, это еще не значит, что на вашей кухне нет, чем запанировать кусочки. Для обрушения вместо муки можно использовать самую обычную манку.

Благодаря своей фракции, манная крупа идеально подходит для панировки. А еще рыба в ней точно останется сочной.

Также любая корочка будет еще вкуснее, если в панировку добавить ароматные травы и специи. Не забывайте и о соли. Казалось бы, об этом правиле знают многие, но на практике его часто игнорируют.

Выкладывать рыбу на сковороду следует, когда жаркая поверхность хорошо распечется — это гарантирует целостность кусочков. Также мы рассказывали, как приготовить особо сочные котлеты.