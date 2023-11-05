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Распространеное заблуждение, о котором мало кто знает: как на самом деле нужно варить картофель

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эта деталь может стоить вам вкусного гарнира
Эта деталь может стоить вам вкусного гарнира. Фото Сегодня

Большая ошибка в варке картофеля

Мы рассказывали, как вкусно приготовить картофельное пюре. Теперь делимся еще одним нюансом приготовления. Он очень важен – если игнорировать его во время варки картофеля на пюре, можно получить совсем невкусный гарнир.

Хотя и кажется, что сварить картошку совсем несложно, но есть одна распространенная ошибка, которой кулинары допускаются то и дело. О ней рассказываем вместе с Pixelinform.

В чем состоит ошибка

Многие люди для приготовления пюре заливают картофель холодной водой, и только потом варят. Это недопустимая ошибка.

Для приготовления гарнира сырой картофель следует класть уже в кипящую воду. Важен и момент добавления соли – ее следует положить в кастрюлю, когда картофель уже станет мягким. Дело в том, что если картофель будет нагреваться вместе с водой, часть вкуса уйдет в воду. И наоборот – кипяток "запечатает" вещества в овощах.

Этот же принцип работает, когда вам нужен вкус картофеля в воде, например, для приготовления супа или борща, чтобы получить вкусный бульон.

При этом добавлять соль нужно в тот момент, когда картофель стал мягким. Так можно получить очень вкусный гарнир к сочным котлетам.

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#Рецепт #Картофель #Лайфхак #Гарнир