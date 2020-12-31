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Рецепты вкусных новогодних салатов, которые украсят любой праздничный стол

Рецепты вкусных новогодних салатов, которые украсят любой праздничный стол
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Салаты являются неотъемлемым атрибутом любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Они сытные, красивые и прекрасно дополняют основные блюда.

Известно, что грядущий новый год - это год Быка, а так как это животное является любителем растительной пищи - необязательно готовить салаты, в которых будет присутствовать мясо.

Как приготовить салат "оливье" с домашним майонезом подскажет Лиза Глинская, а вот салаты без популярной заправки - Евгений Клопотенко.

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Специально для читателей "Телеграф" собрал вкусные рецепты на Новый год-2021 на любой вкус. Вам остается только порезать заявленные ингредиенты и заправить их нежным майонезом. 

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Все по теме:

Рецепты, Новый год, Салаты.

Автор:

Телеграф
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Рецепты вкусных новогодних салатов, которые украсят любой праздничный стол
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