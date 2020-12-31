Рецепты вкусных новогодних салатов, которые украсят любой праздничный стол

Салаты являются неотъемлемым атрибутом любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Они сытные, красивые и прекрасно дополняют основные блюда.

Известно, что грядущий новый год - это год Быка, а так как это животное является любителем растительной пищи - необязательно готовить салаты, в которых будет присутствовать мясо.

Как приготовить салат "оливье" с домашним майонезом подскажет Лиза Глинская, а вот салаты без популярной заправки - Евгений Клопотенко.

Специально для читателей "Телеграф" собрал вкусные рецепты на Новый год-2021 на любой вкус. Вам остается только порезать заявленные ингредиенты и заправить их нежным майонезом.

Ранее "Телеграф" писал, какие блюда приготовят известные украинские звезды на Новый год-2021.