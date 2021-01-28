Треснутое шоколадное печенье на скорую руку: рецепт Лизы Глинской (видео)

Известный в Украине кулинар-кондитер Лиза Глинская снова радует своих поклонников новыми интересными кулинарными идеями и решениями. Победительница второго сезона проекта на телеканале "СТБ" - "Мастер Шеф" - поделилась легким рецептом десерта, который подойдет к любому праздничному мероприятию и украсит семейный стол.

Видеоурок приготовления мраморного шоколадного печенья эксперт разместила на своем официальном YouTube-канале.

"Это шоколадное мраморное печенье с красивой корочкой готовится быстро, а съедается еще быстрее! Вкусная и быстрая выпечка к чаю", - заверяет Лиза Глинская.

Ингредиенты:

150 г муки (6 ст. л. с горкой)

150 г сахарной пудры (6 ст. л. с горкой)

100 г яиц (2 шт.)

50 г какао-порошка (3,5 ст. л. с горкой)

50 г сливочного масла (жирность 82%)

6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

соль (щепотка)

Для декора:

50 г сахарной пудры (2 ст. л. с горкой)

Приготовьте шоколадное тесто.

1. Включите духовку на 175°С с конвекцией.

2. Смешайте яйца с сахарной пудрой и растопленным сливочным маслом.

3. Смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем.

4. Просейте сухую часть через сито и добавьте к жидкой части, посолите и замесите тесто.

Приготовьте печенье.

1. Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех, обваляйте в сахарной пудре и сформируйте шарики.

2. Выложите шарики на противень.

3. Приплюсните с помощью стакана, чтобы получилось печенье.

4. Отправьте печенье выпекаться в разогретую духовку на 15 минут.

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