Треснутое шоколадное печенье на скорую руку: рецепт Лизы Глинской (видео)

Известный в Украине кулинар-кондитер Лиза Глинская снова радует своих поклонников новыми интересными кулинарными идеями и решениями. Победительница второго сезона проекта на телеканале "СТБ" - "Мастер Шеф" - поделилась легким рецептом десерта, который подойдет к любому праздничному мероприятию и украсит семейный стол.
Видеоурок приготовления мраморного шоколадного печенья эксперт разместила на своем официальном YouTube-канале.
"Это шоколадное мраморное печенье с красивой корочкой готовится быстро, а съедается еще быстрее! Вкусная и быстрая выпечка к чаю", - заверяет Лиза Глинская.
Ингредиенты:
Для декора:
Приготовьте шоколадное тесто.
1. Включите духовку на 175°С с конвекцией.
2. Смешайте яйца с сахарной пудрой и растопленным сливочным маслом.
3. Смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем.
4. Просейте сухую часть через сито и добавьте к жидкой части, посолите и замесите тесто.
Приготовьте печенье.
1. Разделите тесто на кусочки размером с грецкий орех, обваляйте в сахарной пудре и сформируйте шарики.
2. Выложите шарики на противень.
3. Приплюсните с помощью стакана, чтобы получилось печенье.
4. Отправьте печенье выпекаться в разогретую духовку на 15 минут.
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