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Вкусные булочки с корицей по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

Вкусные булочки с корицей по рецепту Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф

Победитель пятого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом вкусных сырных шариков, рассказал, как приготовить пухленькие булочки с корицей и сливочной глазурью - синнабоны.

"Не бойтесь названия - это вкусные булочки с корицей, которые обожают во всем мире. Всех захватил вкус легкого и рыхлого теста, пропитанного невероятно нежной глазурью на основе сливочного крем-сыра и с начинкой из ароматной корицы с коричневым сахаром. Классические булочки предусматривают определенный вид корицы. Но я использовал обычную корицу, которая продается в каждом магазине. Также вы можете использовать обычный белый сахар, если вдруг не найдете тростникового. Я обещаю, что будет невероятно вкусно!", - рассказал шеф-повар.

Рецепт булочек с корицей

Порции: 6 шт.

Время подготовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 450-500 г муки
  • 200 мл молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 25 г живых дрожжей прессованных
  • 100 г сливочного масла
  • ½ ч. л. соли

Для начинки:

  • 100 г сливочного масла (+ для смазывания формы)
  • 100-150 г коричневого сахара (тростникового)
  • 1-2 ст. л. молотой корицы

Для глазури:

  • 250 г крем-сыра
  • 1-2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления - пошаговый рецепт:

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления идеальных булочек.

2. В миску с 450-500 г муки раскрошите 25 г живых прессованных дрожжей, с другой стороны миски добавьте 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли.

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3. Аккуратно перемешайте ложкой муку с другими составляющими теста.

4. Пересыпьте муку с дрожжами и сахаром в чашу кухонной машины. Если у вас нет кухонной машины, можно замесить тесто и руками.

5. Добавьте 100 г мягкого сливочного масла. Для удобства можете предварительно нарезать его небольшими кубиками.

6. Влейте в чашу кухонной машины 200 мл теплого молока. Замешивайте тесто с помощью насадки-крюк, пока оно не соберется в ком.

7. Еще немного подмешайте тесто руками на кухонной поверхности или на доске.

8. Соберите тесто в шар, переложите его в большую стеклянную миску, смазанную маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Очень важно, чтобы не было сквозняков.

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9. Тесто подошло, немного обомните руками и раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм.

10. Равномерно смажьте с помощью кулинарной кисточки пласт теста 100 г мягкого сливочного масла.

11. Посыпьте 1-2 ст. л. молотой корицы по всей площади пласта теста.

12. Сверху на корицу равномерно рассыпьте 100-150 г коричневого сахара.

13. Скачайте пласт теста в рулет. Визуально разделите рулет в длину на 6 частей и сделайте наметки.

14. Разрежьте рулет поперек с помощью кулинарной нити. Протяните нить снизу и разрежьте рулет крест-накрест.

15. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Распределите синнабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут для расстойки. В это время включите разогреваться духовку до 180 градусов. Когда синнабоны поднимутся, поставьте их в духовку на 30 минут.

16. Для глазури смешайте 250 г крем-сыра с 2 ст. л. сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока.

17. Хорошо перемешайте глазурь веничком до однородной консистенции.

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18. Обильно смажьте готовые синнабоны глазурью, чтобы они хорошо пропитались. Подавайте синнабоны, когда они немного остынут.

Рецепты десертов и выпечки от Евгения Клопотенко в "Телеграфе":

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Выпечка, Евгений Клопотенко.
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