Вкусные булочки с корицей по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

Победитель пятого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом вкусных сырных шариков, рассказал, как приготовить пухленькие булочки с корицей и сливочной глазурью - синнабоны.
"Не бойтесь названия - это вкусные булочки с корицей, которые обожают во всем мире. Всех захватил вкус легкого и рыхлого теста, пропитанного невероятно нежной глазурью на основе сливочного крем-сыра и с начинкой из ароматной корицы с коричневым сахаром. Классические булочки предусматривают определенный вид корицы. Но я использовал обычную корицу, которая продается в каждом магазине. Также вы можете использовать обычный белый сахар, если вдруг не найдете тростникового. Я обещаю, что будет невероятно вкусно!", - рассказал шеф-повар.
Рецепт булочек с корицей
Порции: 6 шт.
Время подготовки: 1 час 30 минут
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Для глазури:
Способ приготовления - пошаговый рецепт:
1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления идеальных булочек.
2. В миску с 450-500 г муки раскрошите 25 г живых прессованных дрожжей, с другой стороны миски добавьте 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли.
3. Аккуратно перемешайте ложкой муку с другими составляющими теста.
4. Пересыпьте муку с дрожжами и сахаром в чашу кухонной машины. Если у вас нет кухонной машины, можно замесить тесто и руками.
5. Добавьте 100 г мягкого сливочного масла. Для удобства можете предварительно нарезать его небольшими кубиками.
6. Влейте в чашу кухонной машины 200 мл теплого молока. Замешивайте тесто с помощью насадки-крюк, пока оно не соберется в ком.
7. Еще немного подмешайте тесто руками на кухонной поверхности или на доске.
8. Соберите тесто в шар, переложите его в большую стеклянную миску, смазанную маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Очень важно, чтобы не было сквозняков.
9. Тесто подошло, немного обомните руками и раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм.
10. Равномерно смажьте с помощью кулинарной кисточки пласт теста 100 г мягкого сливочного масла.
11. Посыпьте 1-2 ст. л. молотой корицы по всей площади пласта теста.
12. Сверху на корицу равномерно рассыпьте 100-150 г коричневого сахара.
13. Скачайте пласт теста в рулет. Визуально разделите рулет в длину на 6 частей и сделайте наметки.
14. Разрежьте рулет поперек с помощью кулинарной нити. Протяните нить снизу и разрежьте рулет крест-накрест.
15. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Распределите синнабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга. Накройте чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут для расстойки. В это время включите разогреваться духовку до 180 градусов. Когда синнабоны поднимутся, поставьте их в духовку на 30 минут.
16. Для глазури смешайте 250 г крем-сыра с 2 ст. л. сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока.
17. Хорошо перемешайте глазурь веничком до однородной консистенции.
18. Обильно смажьте готовые синнабоны глазурью, чтобы они хорошо пропитались. Подавайте синнабоны, когда они немного остынут.
Рецепты десертов и выпечки от Евгения Клопотенко в "Телеграфе":