Тихановская: Ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская считает, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси.

Другим государствам не стоит вмешиваться в сложившуюся ситуацию в Беларуси.

Такое мнение выразила Светлана Тихановская в интервью телеканалу Fox News.

"Наши люди хотят жить в демократической стране. И это только их дело, это все реально, и я думаю, что ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа", - сказала Тихановская.

Тихановская подчеркнула, что белорусы будут продолжать протестовать, пока не победят.

Также оппозиционерка подчеркнула, что страна будет продолжать протестовать, пока не победит.

"Он (Лукашенко - ред.) может сделать все, чтобы сохранить свою власть, но он должен понимать, что он не изменит воли народа. Мы решили, мы поняли, что мы ему не доверяем. Мы ему уже не верим. Мы не простим, не забудем все насилие, которое он совершил над нашими людьми. И он должен понимать, что мы будем выходить (на протесты - ред.), пока не победим", - отметила Тихановская.

Что происходит в Беларуси:

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозици провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с протестующими для избежания кровопролития.

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