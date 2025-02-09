Послала россиян к чертям: как изменилась и где сейчас первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл

Легенда спорта осиротела в 13 лет и лечилась от алкоголизма

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, известная фигуристка Оксана Баюл уже давно не живет на родине. Однако это не мешает ей поддерживать родную Украину, даже после скандальных слов, что она "русская".

Спортсменка родилась в Днепре и сейчас ей 47 лет. В 1994 году Баюл стала первой в истории независимой Украины олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. "Телеграф" рассказывает, чем сейчас занимается уроженка Днепра и что говорит о войне.

Что известно об Оксане Баюл

Родилась 16 ноября 1977 года в Днепре. Отец ушел из семьи, когда ей было три года, занимались воспитанием мама Марина Баюл и бабушка Аграфена Ивановна. В возрасте почти четырех лет бабушка привела Оксану на каток, и уже с 1987 года девочка начала участвовала в чемпионатах СССР.

Оксана Баюл с мамой Мариной

В 13 лет Баюл осиротела: от рака умерла мать, а через месяц — бабушка. Опекуном стал тренер Станислав Коритек, а позже Валентин Николаев. В 1993 году юная фигуристка дебютировала на чемпионате Европы, где заняла второе место, а затем выиграла чемпионат мира в Праге.

В 1994 году 16-летнюю Баюл отправили на Олимпиаду в Лиллехаммер (Норвегия), хотя она планировала выступить лишь в 1998 году. После распада СССР Украине срочно потребовался олимпийский кандидат, и выбор пал именно на Оксану.

На первых соревнованиях украинка блестяще откатала короткую программу и стала второй после американки Керриган. В финале, несмотря на травму перед выступлением, Баюн выиграла "золото". Решающее слово осталось за немецким судьей, который отметил ее артистизм и вывел на первое место. На церемонии награждения медалей гимна Украины могло и не быть.

После победы на Олимпиаде 1994 Оксана Баюл уехала в Лас-Вегас, где работала по контракту. Однако слава оказалась для 16-летней спортсменки испытанием – она попадала в скандалы, была задержана за вождение в нетрезвом виде и лечилась от алкоголизма.

"Я сейчас нахожусь в хорошем состоянии. Я бы сказала, что я нахожусь в самом лучшем состоянии в своей жизни, но у меня заняло очень долгое время, чтобы прийти к этому, чтобы обратиться к тем людям, которые мне помогли победить этот недуг, потому что, чем взрослее ты становишься, тем тяжелее от этого всего отказаться", — сказала Баюл в интервью "Гордону".

В 2005 году фигуристка вернулась в фигурное катание. В 2010 году Баюл пыталась открыть школу фигурного катания в Украине, поступила в институт, но спустя четыре месяца вернулась в США. В 2012 году она поселилась в городке Аппер-Мейкфилд, штат Пенсильвания.

В 2023 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Оксана Баюл осудила войну. Уроженка Днепра выступила против допуска россиян на Олимпийские игры, которые в 2024 году прошли в Париже. У россиян началась истерика, при этом спортсменка призвала украинцев обязательно ехать во Францию.

"Безусловно, надо ехать. Они (МОК — ред.) допустили россиян под нейтральным флагом, это их (России — ред.) проблемы. Нам же надо сейчас не виноватых искать, а ехать на Олимпиаду с украинским флагом. Украина заслужила эту честь", — сказала Баюл в интервью "Телеграфу".

Стоит добавить, что в этом же году, после подрыва Россией Каховской ГЭС, Оксана Баюл обрушилась на страну-агресоршу.

Как сейчас выглядит Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

"Моя концентрация сейчас на работе, в помощи Украине. Что там с россиянами сейчас? Пусть идут к чертям! Не знаю и не хочу знать, что в их фигурном катании происходит, а в цивилизованном мире их не видно", — сказала в интервью LB.ua Баюл в августе 2024 года.

Оксана Баюл с дочерью. Фото: instagram.com/oksanabaiul

Скандалы с Оксаной Баюл

В 2021 году спортсменку сильно разозлило то, что ее не пригласили на празднование Дня независимости Украины. 24 августа 2021 года она выложила фото в Инстаграм, где позирует с американским флагом, а ранее объявила о получении гражданства США. "Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", — написала тогда она.

16 ноября 2021 года НОК Украины поздравил Баюл с днем рождения и подвергся критике украинцев, которые не простили ее слова про "русскую". Сегодня олимпийская чемпионка полностью на стороне Украины.