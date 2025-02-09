Послала росіян до біса: як змінилася і де зараз перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл

Легенда спорту осиротіла в 13 років і лікувалася від алкоголізму

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, відома фігуристка Оксана Баюл уже давно не мешкає на батьківщині. Однак це не заважає їй підтримувати рідну Україну, навіть після скандальних слів, що вона "руська".

Спортсменка народилася у Дніпрі і зараз їй 47 років. 1994 року Баюл стала першою в історії незалежної України олімпійською чемпіонкою у жіночому одиночному катанні. "Телеграф" розповідає, чим зараз займається уродженка Дніпра та що говорить про війну.

Що відомо про Оксану Баюл

Народилася 16 листопада 1977 року у Дніпрі. Батько пішов із сім’ї, коли їй було три роки, займалися вихованням мама Марина Баюл та бабуся Аграфена Іванівна. У віці майже чотирьох років бабуся привела Оксану на ковзанку, і вже з 1987 року дівчинка почала брати участь у чемпіонатах СРСР.

Оксана Баюл із мамою Мариною

У 13 років Баюл осиротіла: від раку померла мати, а за місяць — бабуся. Опікуном став тренер Станіслав Корітек, а згодом Валентин Ніколаєв. 1993 року юна фігуристка дебютувала на чемпіонаті Європи, де посіла друге місце, а потім виграла чемпіонат світу у Празі.

1994 року 16-річну Баюл відправили на Олімпіаду до Ліллехаммера (Норвегія), хоча вона планувала виступити лише 1998 року. Після розпаду СРСР Україні терміново знадобився олімпійський кандидат, і вибір пав саме на Оксану.

На перших змаганнях українка блискуче відкотила коротку програму та стала другою після американки Керріган. У фіналі, попри травму перед виступом, Баюн виграла "золото". Вирішальне слово залишилося за німецьким суддею, який відзначив її артистизм та вивів на перше місце. На церемонії нагородження медалей гімну України могло й не бути.

Після перемоги на Олімпіаді 1994 року Оксана Баюл поїхала до Лас-Вегасу, де працювала за контрактом. Однак слава виявилася для 16-річної спортсменки випробуванням – вона потрапляла у скандали, була затримана за водіння у нетверезому стані та лікувалася від алкоголізму.

"Я зараз перебуваю в хорошому стані. Я б сказала, що я перебуваю в найкращому стані у своєму житті, але у мене зайняло дуже довгий час, щоб прийти до цього, щоб звернутися до тих людей, які мені допомогли перемогти цю недугу, тому що, чим дорослішою ти стаєш, тим важче від цього всього відмовитися", — сказала Баюл в інтерв'ю "Гордону".

2005 року фігуристка повернулася у фігурне катання. У 2010 році Баюл намагалася відкрити школу фігурного катання в Україні, вступила до інституту, але через чотири місяці повернулася до США. У 2012 році вона оселилася в містечку Аппер-Мейкфілд, штат Пенсільванія.

2023 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Оксана Баюл засудила війну. Уродженка Дніпра виступила проти допуску росіян на Олімпійські ігри, які 2024 року пройшли в Парижі. У росіян почалася істерика, при цьому спортсменка закликала українців обов’язково їхати до Франції.

"Безумовно, треба їхати. Вони (МОК — ред.) допустили росіян під нейтральним прапором, це їх (Росії — ред.) проблеми. Нам же треба зараз не винних шукати, а їхати на Олімпіаду з українським прапором. Україна заслужила на цю честь", — сказала Баюл.

Варто додати, що цього ж року після підриву Росією Каховської ГЕС Оксана Баюл обрушилася на країну-агресорку.

Як зараз виглядає Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

"Моя концентрація зараз на роботі, у допомозі Україні. Що там із росіянами зараз? Нехай йдуть до біса! Не знаю і не хочу знати, що в їхньому фігурному катанні відбувається, а в цивілізованому світі їх не видно", — сказала в інтерв’ю LB.ua Баюл у серпні 2024 року.

Оксана Баюл із дочкою. Фото: instagram.com/oksanabaiul

Скандали з Оксаною Баюл

2021 року спортсменку сильно розлютило те, що її не запросили на святкування Дня незалежності України. 24 серпня 2021 вона виклала фото в Інстаграм, де позує з американським прапором, а раніше оголосила про отримання громадянства США. "Народилася руською, виграла золото за Україну, а помру американкою", — написала тоді вона.

16 листопада 2021 року НОК України привітав Баюл з днем народження і піддався критиці українців, які не пробачили її слова про "руську". Сьогодні олімпійська чемпіонка повністю на боці України.