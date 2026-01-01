Хочет быть "хорошим русским"? Что актер Нагиев говорит о войне и где он сейчас (фото)

В канун Нового года Нагиев записал неоднозначное обращение

Известный российский актер Дмитрий Нагиев, как и Светлана Ходченкова, не делает публичных заявлений о войне в Украине. Но в его словах часто замечают антивоенный смысл, за что Нагиева неоднократно критиковали.

Что известно:

Дмитрий Нагиев является одним из самых популярных актеров и ведущих в Российской Федерации

Нагиев публично не осуждает войну, но делает неоднозначные заявления и в России его даже предложили признать иноагентом

Дмитрий Нагиев — что о нем известно

Дмитрий Нагиев давно является одним из самых узнаваемых лиц российского шоу-бизнеса, сочетая в себе роли актера, телеведущего и радиоведущего. Его узнаваемость обеспечена как харизмой, так и несколько томной, куртуазной манерой речи.

Среди его наиболее известных работ — сериал "Крот", комедийный проект "Кухня", молодежный сериал "Физрук, праздничные фильмы "Елки" и другие.

Что Дмитрий Нагиев говорит о войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram антивоенный "черный квадрат", но вскоре удалил его из социальной сети. В матер 2022 года актер выложил черно-белое видео, в котором бреет себе голову под песню группы "Аквариум", где звучат слова "мы воевали сами с собой".

В одном из интервью Нагиев признался, что его взгляды на политику и страну менялись с течением времени.

После начала полномасштабной войны Нагиев перестал вести проекты на федеральных каналах и посещать светские мероприятия. В 2023 году Нагиев отказался вести "Премию МУЗ‑ТВ".

Придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках Дмитрий Нагиев

Также в интервью Юрию Дудю актер заявил, что в России должны быть ограничены сроки правления представителей власти, намекая, что Владимир Путин "засиделся" в кресле главы государства. Также он снял несколько красноречивых роликов, которые можно рассматривать как антивоенные.

В 2024 году в соцсетях появилось фото Нагиева в поддержку Путина, на котором он якобы позировал на фоне автомобиля со стеклом, украшенным георгиевской лентой в форме буквы "Z". Но снимок оказался фейком и распространялся российскими пропагандистами.

В СМИ также писали, что Нагиев выехал в ОАЭ, где проводил актерские мастер-классы. Но затем вернулся в Россию и продолжает участвовать в различных проектах. В 2025 году с его участием вышло несколько фильмов, в том числе и "Елки 12".

Но на премьере комедии Нагиев угодил в скандал, заявив, что зрители устали от военной тематики в кино.

Столько фильмов о войне, просто серость, грязь, сил уже нет", тогда как комедийные ленты дают хотя бы иллюзию "мирной счастливой жизни актер Нагиев

После этого, общаясь с журналистами Дмитрий на вопрос об "авантюрах, в которые он попадал в последнее время", ответил:

Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни? Дмитрий Нагиев

Такие высказывания разозлили россиян, а депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать его "иноагентом" и наложить полный запрет на его участие в кинопроектах с государственным финансированием.

В канун Нового года Дмитрий Нагиев снова записал неоднозначное обращение, объяснив скандал на премьере фильма "Елки 12". И многие украинцы увидели в его словам скрытый антивоенный подтекст.

Из моих слов сделали атаку. Атаку на меня, атаку на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И все, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь российский актер

Под публикацией можно найти комментарии украинцев:

"Дмитрий, я помню, как вы с уважением относились к Украине и Украинцам! Очень рад, что вы не изменили свое мнение"

"Дмитрий вы лучший! С Новым годом! Пусть он будет успешным и мирным для Украины и украинцев!"

"Он против войны! И этим все сказано!"

