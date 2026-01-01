Рус

Хоче бути "хорошим руским"? Що актор Нагієв говорить про війну та де він зараз (фото)

Катерина Любимова
Дмитро Нагієв
Дмитро Нагієв. Фото Колаж "Телеграфу"

Напередодні Нового року Нагієв записав неоднозначне звернення

Відомий російський актор Дмитро Нагієв, як і Світлана Ходченкова, не робить публічних заяв про війну в Україні. Але в його словах часто бачать антивоєнний зміст, за що Нагієва неодноразово критикували.

Що відомо:

  • Дмитро Нагієв є одним із найпопулярніших акторів і ведучих у Російській Федерації
  • Нагієв публічно не засуджує війну, але робить неоднозначні заяви й в Росії його навіть запропонували визнати іноагентом

Дмитро Нагієв — що про нього відомо

Дмитро Нагієв давно є одним із найвідоміших осіб російського шоубізнесу, поєднуючи в собі ролі актора, телеведучого та радіоведучого. Його впізнаваність забезпечена як харизмою, так і куртуазною манерою вимови.

Дмитро Нагієв
Дмитро Нагієв у серіалі "Кухня", Фото: кадр із серіалу

Серед його найвідоміших робіт — серіал "Крот", комедійний проєкт "Кухня", молодіжний серіал "Фізрук, святкові фільми "Ялинки" та інші.

Що Дмитро Нагієв говорить про війну в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Нагієв опублікував у Instagram антивоєнний "чорний квадрат", але незабаром видалив його із соціальної мережі. У березні 2022 року актор виклав чорно-біле відео, в якому голить собі голову під пісню гурту "Акваріум", де звучать слова "ми воювали самі з собою".

Дмитро Нагієв де зараз
Дмитро Нагієв, Фото: nagiev.universal

В одному з інтерв’ю Нагієв зізнався, що його погляди на політику та країну змінювалися з часом.

Після початку повномасштабної війни Нагієв перестав вести проєкти на федеральних каналах та відвідувати світські заходи. У 2023 році Нагієв відмовився вести "Премію МУЗ-ТВ".

Що Дмитро Нагієв говорить про війну
Нагієв робить неоднозначні заяви про війну, Фото: nagiev.universal

Прийде час, і ми обов’язково попрацюємо та нагородимо справді найкращих музикантів. А поки що, як казав мій дід: "Шиш вам, а не ярмарку меду в Лужниках

Дмитро Нагієв

Також в інтерв’ю Юрію Дудю актор заявив, що в Росії мають бути обмежені терміни правління представників влади, натякаючи, що Володимир Путін "засидівся" у кріслі глави держави. Також він зняв кілька промовистих роликів, які можна розглядати як антивоєнні.

Дмитро Нагієв
Дмитро Нагієв продовжує жити в Росії, Фото: РосЗМІ

У 2024 році в соцмережах з’явилося фото Нагієва на підтримку Путіна, на якому він нібито позував на тлі автомобіля зі склом, прикрашеним георгіївською стрічкою у формі літери "Z". Але знімок виявився фейком та поширювався російськими пропагандистами.

Дмитро Нагієв, що говорить про війну в Україні
Фейкове фото Дмитра Нагієва, Фото: РосЗМІ

У ЗМІ також писали, що Нагієв виїхав до ОАЕ, де проводив акторські майстер-класи. Але потім повернувся до Росії й продовжує брати участь у різних проєктах. 2025 року за його участю вийшло кілька фільмів, у тому числі й "Ялинки 12".

Але на прем’єрі комедії Нагієв потрапив у скандал, заявивши, що глядачі втомилися від військової тематики у кіно.

Стільки фільмів про війну, просто сірість, бруд, сил уже немає", тоді як комедійні стрічки дають хоча б ілюзію "мирного щасливого життя"

актор Нагієв

Дмитро Нагієв зараз
Як виглядає Дмитро Нагієв, Фото: РосЗМІ

Після цього, спілкуючись із журналістами Дмитро на запитання про "авантюри, в які він потрапляв останнім часом", відповів:

Ти мене питаєш на четвертому році війни, які авантюри сталися в моєму житті?

Дмитро Нагієв

Такі висловлювання розлютили росіян, а депутат Курської обласної думи Дмитро Гулієв вимагав визнати його "іноагентом" та накласти повну заборону на його участь у кінопроєктах із державним фінансуванням.

Напередодні Нового року Дмитро Нагієв знову записав неоднозначне звернення, пояснивши скандал на прем’єрі фільму "Ялинки 12". І багато українців побачили в його словах прихований антивоєнний підтекст.

Із моїх слів зробили атаку. Атаку на мене, атаку на країну, мою країну. Адже Діма вдома. І все, що тут відбувається, кожного з нас стосується насамперед

російський актор

Під публікацією можна знайти коментарі українців:

  • "Дмитро, я пам’ятаю, як ви з повагою ставилися до України та українців! Дуже радий, що ви не змінили свою думку"
Фото: Скріншот
  • "Дмитро ви найкращий! З Новим роком! Нехай він буде успішним і мирним для України та українців!"
  • "Він проти війни! І цим все сказано!"
Фото: Скріншот

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну Клара Новікова. Вона називає себе киянкою, але живе у Москві.

