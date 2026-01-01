Хоче бути "хорошим руским"? Що актор Нагієв говорить про війну та де він зараз (фото)

Напередодні Нового року Нагієв записав неоднозначне звернення

Відомий російський актор Дмитро Нагієв, як і Світлана Ходченкова, не робить публічних заяв про війну в Україні. Але в його словах часто бачать антивоєнний зміст, за що Нагієва неодноразово критикували.

Що відомо:

Дмитро Нагієв є одним із найпопулярніших акторів і ведучих у Російській Федерації

Нагієв публічно не засуджує війну, але робить неоднозначні заяви й в Росії його навіть запропонували визнати іноагентом

Дмитро Нагієв — що про нього відомо

Дмитро Нагієв давно є одним із найвідоміших осіб російського шоубізнесу, поєднуючи в собі ролі актора, телеведучого та радіоведучого. Його впізнаваність забезпечена як харизмою, так і куртуазною манерою вимови.

Дмитро Нагієв у серіалі "Кухня", Фото: кадр із серіалу

Серед його найвідоміших робіт — серіал "Крот", комедійний проєкт "Кухня", молодіжний серіал "Фізрук, святкові фільми "Ялинки" та інші.

Що Дмитро Нагієв говорить про війну в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Нагієв опублікував у Instagram антивоєнний "чорний квадрат", але незабаром видалив його із соціальної мережі. У березні 2022 року актор виклав чорно-біле відео, в якому голить собі голову під пісню гурту "Акваріум", де звучать слова "ми воювали самі з собою".

Дмитро Нагієв, Фото: nagiev.universal

В одному з інтерв’ю Нагієв зізнався, що його погляди на політику та країну змінювалися з часом.

Після початку повномасштабної війни Нагієв перестав вести проєкти на федеральних каналах та відвідувати світські заходи. У 2023 році Нагієв відмовився вести "Премію МУЗ-ТВ".

Нагієв робить неоднозначні заяви про війну, Фото: nagiev.universal

Прийде час, і ми обов’язково попрацюємо та нагородимо справді найкращих музикантів. А поки що, як казав мій дід: "Шиш вам, а не ярмарку меду в Лужниках Дмитро Нагієв

Також в інтерв’ю Юрію Дудю актор заявив, що в Росії мають бути обмежені терміни правління представників влади, натякаючи, що Володимир Путін "засидівся" у кріслі глави держави. Також він зняв кілька промовистих роликів, які можна розглядати як антивоєнні.

Дмитро Нагієв продовжує жити в Росії, Фото: РосЗМІ

У 2024 році в соцмережах з’явилося фото Нагієва на підтримку Путіна, на якому він нібито позував на тлі автомобіля зі склом, прикрашеним георгіївською стрічкою у формі літери "Z". Але знімок виявився фейком та поширювався російськими пропагандистами.

Фейкове фото Дмитра Нагієва, Фото: РосЗМІ

У ЗМІ також писали, що Нагієв виїхав до ОАЕ, де проводив акторські майстер-класи. Але потім повернувся до Росії й продовжує брати участь у різних проєктах. 2025 року за його участю вийшло кілька фільмів, у тому числі й "Ялинки 12".

Але на прем’єрі комедії Нагієв потрапив у скандал, заявивши, що глядачі втомилися від військової тематики у кіно.

Стільки фільмів про війну, просто сірість, бруд, сил уже немає", тоді як комедійні стрічки дають хоча б ілюзію "мирного щасливого життя" актор Нагієв

Як виглядає Дмитро Нагієв, Фото: РосЗМІ

Після цього, спілкуючись із журналістами Дмитро на запитання про "авантюри, в які він потрапляв останнім часом", відповів:

Ти мене питаєш на четвертому році війни, які авантюри сталися в моєму житті? Дмитро Нагієв

Такі висловлювання розлютили росіян, а депутат Курської обласної думи Дмитро Гулієв вимагав визнати його "іноагентом" та накласти повну заборону на його участь у кінопроєктах із державним фінансуванням.

Напередодні Нового року Дмитро Нагієв знову записав неоднозначне звернення, пояснивши скандал на прем’єрі фільму "Ялинки 12". І багато українців побачили в його словах прихований антивоєнний підтекст.

Із моїх слів зробили атаку. Атаку на мене, атаку на країну, мою країну. Адже Діма вдома. І все, що тут відбувається, кожного з нас стосується насамперед російський актор

Під публікацією можна знайти коментарі українців:

"Дмитро, я пам’ятаю, як ви з повагою ставилися до України та українців! Дуже радий, що ви не змінили свою думку"

Фото: Скріншот

"Дмитро ви найкращий! З Новим роком! Нехай він буде успішним і мирним для України та українців!"

"Він проти війни! І цим все сказано!"

Фото: Скріншот

