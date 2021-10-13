Укр

Фьюри и Уайлдера отстранили от боев

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Деонтей Уайлдер после боя с Тайсоном Фьюри Новость обновлена 13 октября 2021, 13:23
Деонтей Уайлдер после боя с Тайсоном Фьюри

Боксерам нужно время на восстановление.

Британский боксер, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и американский супертяж Деонтей Уайлдер, которые недавно провели "бой века" в хевивейте, в ближайшее время не выйдут на ринг.

Об этом сообщает independent.

По информации источника, врачи отстранили чемпиона от боев на полтора месяца, а "Бронзовому бомбардировщику", который оказался в тяжелейшем нокауте, запретили выходить на ринг в ближайшие полгода. Американец в поединке с "Цыганским королем" серьезно травмировал руку. Кроме того, Деонтей напропускал немало тяжелых ударов.

Напомним, Фьюри нокаутировал обессиленного Уайлдера в 11-м раунде. У нас на сайте доступны видео лучших моментов поединка, статистика боя, а также судейские записки на момент остановки схватки. После победы "Цыганский король" объявил охоту за Александром Усиком, который в сентябре отобрал пояса WBA, WBO и IBF у Энтони Джошуа. Команда Тайсона настаивает на поединке с украинцем, однако тот по контракту обязан дать реванш AJ и собирается сдержать слово.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер
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