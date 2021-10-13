Ф’юрі і Вайлдера відсторонили від боїв

Боксерам потрібен час на відновлення.

Британський боксер, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі і американський суперваговик Деонтей Вайлдер, які недавно провели "бій століття" в хевівейті, найближчим часом не вийдуть на ринг.

Про це повідомляє independent.

За інформацією джерела, лікарі відсторонили чемпіона від боїв на півтора місяці, а "Бронзовому бомбардувальнику", який опинився в дуже тяжкому нокауті, заборонили виходити на ринг в найближчі півроку. Американець в поєдинку з "Циганським королем" серйозно травмував руку. Крім того, Деонтей напропускав чимало важких ударів.

Нагадаємо, Ф’юрі нокаутував знесиленого Вайлдера в 11-му раунді. У нас на сайті доступні відео кращих моментів поєдинку, статистика бою, а також суддівські записки на момент зупинки бою. Після перемоги "Циганський король" оголосив полювання за Олександром Усиком, який у вересні відібрав пояса WBA, WBO і IBF у Ентоні Джошуа. Команда Тайсона наполягає на поєдинку з українцем, проте той за контрактом зобов’язаний дати реванш AJ і збирається стримати слово.