"При***ков много": в России предложили убрать хоккей из Олимпиады

Шалость не удалась.

Канадская журналистка Сара Дженкинс с иронией отреагировала на предложение убрать женский хоккей из программы Олимпийских игр и нарвалась на критику россиян. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова перешла на оскорбления.

Соответствующий комментарий Тарасовой доступен на сайте РБ-Спорт.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Дженкинс на своей страничке в Twitter пошутила, что с Олимпиады надо убрать все виды спорта, в которых доминирует одна нация, в частности фигурное катание, где сильны российские спортсмены.

"Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен уйти из-за Нидерландов. Бобслей следует исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии", — пошутила Дженкинс. В РФ шутку не оценили, и журналистка стала объектом нападок со стороны россиян. Спустя некоторое время она опубликовала пост, в котором призналась, что все это было иронией. Одна любительница спорта из Канады хотела убрать женский хоккей из программы Игр из-за доминации североамериканских стран, а Дженкинс решила пошутить и про другие виды спорта.

"Это была ирония! Женщина из Канады написала статью, что женский хоккей не должен участвовать в Олимпийских играх, потому что Канада и США всегда побеждают. Поэтому я указала на другие страны, которые доминируют в спорте. Это был сарказм", — написала Дженкинс.

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что в ответ нужно запретить хоккей, где традиционно сильно выступает Канада. К слову, действующим олимпийским чемпионом по хоккею среди мужчин является сборная олимпийских спортсменов из России.

"Мы находимся на том этапе, когда западный мир живет в эпохе сюрреализма. Ведут себя как избалованные дети — вот Россия выигрывает постоянно, значит, надо убрать этот вид спорта. Мы можем выступить со встречной инициативой. Канада привычно хороша в хоккее. Можем тоже предложить его убрать. Канадская журналистка — просто больной человек", — цитирует Малинковича sport24.

"Я не понимаю, какая у них мотивация, когда они говорят такие вещи про нас. Что им Россия такого сделала? Придурков много! Я не хочу обсуждать их", — прокомментировала твит канадки Тарасова.

"Телеграф" напоминает, что хоккейный матч между женскими сборными Олимпийского комитета России (ОКР) и Канады завершился скандалом.

9 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 5-й медальный день. Все медальные результаты здесь.